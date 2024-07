El jutge remata el córner i rep el gol

La Sala Penal de l’Audiència Nacional ha declarat invàlides totes les diligències que el jutge instructor del cas Tsunami, Manuel García-Castellón va ordenar després del 29 de juliol del 2021, data en què finalitzava el termini de què disposava per investigar els fets. Tot i que sigui un dels jutges de més pes de l’Estat, va intentar fer imputacions fora de termini i indicar que les havia fet abans. El segell del registre li treu la raó. No canviaria la intencionalitat, el què vol imputar el jutge, però sí que varia és la possibilitat d’aplicar-ho. I això, en justícia ho és tot. Si prospera aquesta declaració de l’Audiència Nacional no hi hauria imputació per terrorisme al president Carles Puigdemont, ni a la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, ni al diputat Ruben Wagensberg, ni al cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. Entre els imputats també hi havia Marta Molina, (secretària dels Moviments socials d’ERC), i la seva advocada, Marina Roig, és la que va veure l’escletxa de l’error formal. Tant la direcció de Junts com la d’ERC s’han afanyat a assenyalar que la causa s’hauria d’arxivar i han posat sobre la taula el que per a ells és una persecució política des de la part més alta de la cúpula judicial espanyola.

L’advocat Gonzalo Boye demanava ahir a l’opinió pública no vegi aquest enfrontament entre els perseguits i la justícia com un partit de futbol en que dos equips intenten que un faci més gols que l’altre. I se li hauria de donar la raó, perquè la justícia no és un entreteniment d’11 contra 11, però, a vegades, aquesta cursa judicial per intentar fer pagar amb sentècies de presó els que van triar l’exili després dels fets del 2017 a Catalunya, s’assembla bastant a una pugna entre jugadors. García Castellón en aquest cas, en el qual sempre ha mostrat una clara intencionalitat política contrària al procés, va anar a rematar un còrner i va deixar desguarnida la defensa.