El lleure a l’estiu, més enllà de la conciliació

El curs escolar ha finalitzat. Festes de comiat, orles i graduacions, petons i abraçades. Un cop acabades les classes, els centres educatius tanquen les portes progressivament fins al setembre. Infants i adolescents de tota Catalunya han iniciat el seu període de vacances, temps durant el qual cessen la seva activitat habitual a l’escola. Dos mesos per davant plens d’expectatives per trencar la rutina escolar.

I cada any, per aquestes dates, les famílies generen la necessitat de trobar espais, experiències i aprenentatges enriquidors a on els seus fills i filles gaudeixin d’activitats motivadores per prosseguir creixent i desenvolupant-se íntegrament com a persones, i així donar continuïtat a la funció que exerceix l’educació formal. Quan l’escola tanca, el lleure pren el relleu i es converteix en un vigorós instrument educatiu, transmissor de valors positius i de construcció de relacions de qualitat. El valor pedagògic del lleure és innegable.

L’educació en el lleure és un dret recollit i reconegut a la Convenció dels drets dels infants del 1989. Però malgrat ser un dret universal, encara no podem dir que estigui garantit per a tots els infants de manera generalitzada, sobretot en el cas d’aquells que es troben en una situació sociofamiliar fràgil. Com a país tenim la responsabilitat de garantir la promoció, atenció i protecció de la infància i l’adolescència, la qual cosa significa vetllar pel seu desenvolupament en igualtat de condicions i defensar els seus drets. Els diferents agents socials, polítics i econòmics, així com el conjunt de ciutadans a nivell individual, hem de posar l’infant en el centre, donant resposta a les seves necessitats.

Segons l’Enquesta de condicions de vida, a Catalunya més de quatre-cents mil infants tenen limitades les seves oportunitats de desenvolupament a causa de la pobresa. Per aquesta raó, 6 de cada 10 infants i adolescents de les famílies catalanes menys afavorides no podran gaudir aquest estiu de cap activitat de lleure durant les vacances escolars.

L’estiu no pot esdevenir un temps de desigualtat d’oportunitats, ni agegantar una bretxa creixent entre famílies amb limitades possibilitats econòmiques. És imprescindible començar a treballar en la universalització de les activitats de lleure, augmentant l’oferta i els ajuts en tot el territori, i també aportant més recursos per a la inclusió. Des d’aquesta perspectiva, les entitats socials som un agent clau. Actuem on la desinversió crònica de l’administració no permet arribar, oferim projectes de lleure educatiu a través de programes de beques per als nostres casals, colònies i campaments, promovem una educació inclusiva, acompanyem trajectòries vitals, contribuint així a la creació d’un model d’estat de benestar que promou una societat més justa i igualitària.

Els infants són els ciutadans del demà, la llavor del futur. Està a les nostres mans ajudar-los a créixer i desenvolupar-se com adults sans, equilibrats i competents.