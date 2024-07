Alerta amb les alertes

El virus de la llengua blava ja afecta una explotació ramadera del Moianès. És de les últimes que s’incorpora a una llarga llista, el que ha fet que la Generalitat considera que aquesta afectació ja ho és de tot el país. Hi ha alerta màxima per intentar evitar la propagació d’aquesta malaltia que afecta el bestiar boví i oví. Els ramaders ja veuen a venir una reducció de consums.

Ahir, i en aquesta edició Regió7 en fa referència, una de les notícies del dia va ser que el virus de llengua blava continua en expansió a Catalunya. La Catalunya central, fins ara n’havia quedat exempta, però, en els darrers dies, se n’ha detectat un cas al Moianès. En el conjunt del territori català, el Laboratori Nacional de Referència d’Algete va confirmar, dilluns, 26 nous casos. D’aquesta manera, ja són 46 els focus confirmats oficialment, segons informa el departament d’Acció Climàtica. I això fa que amb aquesta nova declaració, la zona restringida es veu modificada i passa a englobar tot el territori de Catalunya. Dels 26 focus detectats recentment, 18 són d’explotacions d’oví i 8 explotacions de boví. Les comarques amb algun nou positiu confirmat són Garrotxa i Moianès, que se sumen a les vuit que ja tenien afectació: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, la Selva, Maresme, Osona, Ripollès i Pla de l’Estany.

El Govern del país fa dies que treballa per al control del virus, però les dades són més tossudes que la feina de prevenció i, lentament, es va veient que el virus s’escampa per les granges del país. Hi ha una alerta sobre la ramaderia catalana. Però l’alerta de l’alarma està separada per un fil molt delicat. I de l’alarma a l’afectació sobre el consum de xai i vedella, un altre fil també molt primet. En altres casos, com quan hi ha haver la grip aviar, per exemple, les conseqüències en el mercat no van trobar a arribar a les parades dels comerços de casa nostra.

Els esforços dels ramaders, primer, però també del Govern, han de ser, ara, per intentar que no creixi la desconfiança entre els consumidors. O el que és el mateix, extremar els controls per garantir que cap animal que pugui estar contaminat no arribi a la cadena de consum. Fins ara no hi ha cap cas de virus de la llengua blava en humans. I aquest és l’objectiu prioritari. La mateixa vigilància en la cabana animal és una de les millors garanties. Ara direm al nostres ramaders que vacunin, però aquests denuncien que en el passat les vacunes causaven un 20% de mortalitat en les ovelles per problemes immunològics. En el camp de la investigació també cal una millora.