Per un simple defecte de forma

Un defecte de forma ha obligat el jutge Manuel García-Castellón a arxivar el cas del Tsunami Democràtic. Segurament, el magistrat no comptava que la Sala Penal de l’Audiència Nacional li esmenaria la plana amb una interlocutòria que invalidaria totes les actuacions practicades des de juliol de 2021, data en què finalitzava la investigació. El defecte es va produir quan el jutge va demanar una pròrroga per continuar investigant, però ho va fer fora de termini, i aquest és el retret que li ha fet la Sala Penal. És molt possible que el magistrat pensés que allò era peccata minuta i que la seva causa continuaria endavant per perseguir els qui havien organitzat protestes contra la sentència per l’1-O.

Però no ha estat així, i ara li anul·len totes les actuacions fetes els darrers tres anys. Davant d’això, el magistrat va decidir dilluns arxivar el cas, que afecta tots els investigats per aquesta causa, tret del president Carles Puigdemont i del diputat Rubén Wagensberg, que, per la seva condició d’aforats, els investigava el Tribunal Suprem, que també ha arxivat el cas.

Semblava que les acusacions de terrorisme contra persones vinculades a Tsunami Democràtic decaurien pel seu propi pes, perquè no es veia raonable vincular una acció de protesta, com la que es va fer a l’aeroport del Prat, amb un acte de terrorisme. Molta gent, que encara tenia a la memòria accions terroristes que havien succeït a l’Estat, i que a Catalunya n’hi va haver diverses, com el cas d’Hipercor a Barcelona, el de la caserna de la Guàrdia Civil de Vic o l’atemptat de les Rambles de Barcelona, no se’n sabia avenir.

Manuel García-Castellón ha portat la investigació al límit, instruint una causa que resultava incomprensible per a molta gent. No va donar importància al defecte de forma que va cometre el 2021, i justament aquest petit detall és el que li ha fet arxivar el cas, just quan li falten poques setmanes per a la seva jubilació.