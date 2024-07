Absoldre a les urnes el crim dels avis

Maximilian Krah, dirigent del partit ultradretà d’Alternativa per Alemanya (AfD), va provocar un gran escàndol just abans de les eleccions europees en afirmar que no tots els qui van vestir l’uniforme de les SS eren criminals; només una part. Arran d’aquestes declaracions, els partits de Le Pen i Meloni van partir peres amb l’AfD, que al seu torn va posar Krah a la nevera, però la bona de neu ja rodava. Afectaria als seus resultats electorals? Si va fer-ho no va ser pas en negatiu, ja que les urnes la van convertir en la segona formació germànica en diputats europeus. 6,3 milions d’alemanys, un 16% dels votants, li van fer costat. Tres anys abans, a les legislatives nacionals, s’havia conformat amb un 10% que de totes maneres va disparar força alarmes. Com és que blanquejar la terrible organització hitleriana, executora disciplinada d’horribles crims contra la Humanitat, no té càstig a les urnes, sinó que n’obté recompensa? És una pregunta alhora inquietant i interessant. Apuntarem una resposta, possiblement parcial. Les Schutzstaffel van arribar a tenir a l’entorn d’un milió d’afiliats en el moment de màxima expansió, cap al 1944. Quants fills, nets i besnets ha tingut aquesta gent des de llavors? Per quants s’han multiplicat al cap de vuitanta anys, que són tres generacions? Caldria un demògraf per fer els càlculs ben acurats, però segur que són uns quants milions. I segur que molts d’ells han viscut amb vergonya la taca del seu arbre genealògic, provant d’ignorar-la i oblidar-la. O justificant-la íntimament amb l’explicació que «no havien tingut altre remei» en aquell context totalitari. I ara ve un polític a dir-los: estigueu tranquils, que probablement el pare, l’avi, el besavi, no va ser cap criminal. És el que desitgen escoltar. Igual que molts dels francesos i espanyols amb avantpassats col·laboracionistes i franquistes, respectivament. Pensar-hi ens ajudarà a entendre perquè passen algunes coses que no ens agraden.