Atenció ala dificultat màxima

Després d’haver creat l’escola-residència Els companys a Sant Fruitós de Bages, Ampans està construïnt ara un centre per al dia després, per poder atendre aquests joves que compleixen 18 anys i que no poden estar més temps en els centres-escola. S’acaba una etapa educativa, però no s’acaba la necessitat d’atenció que tenen, per la seva discapacitat i problemes de conducta que tenen i perquè en força casos aquesta situació coincideix amb d’altres problemes d’atenció familiar o, simplement, de ser joves que no tenen una família que els aculli.

Ampans està duent a terme una tasca de gran nivell social amb uns equipaments que mentres no els vam tenir potser els reclamàvem, però no els trobàvem tant a faltar, però que ara que els tenim veiem que són una necessitat de país. Ampans és una entitat ja molt gran, amb una important diversitat d’atencions, amb un equip gestor que no para de pensar solucions per atendre més i millor les persones amb discapacitat, i que fa uns anys va veure que hi havia una necessitat no resolta i va crear aquesta escola-residència de Sant Fruitós de Bages. Un centre que és referent de país, que pràcticament és únic, i que ha vist com el seu mateix èxit l’ha deixat petit, amb llits i aules ocupades al 100%. Si Els Companys ha de ser un centre de país, com ara, aviat en caldrà un altre. Les necessitats hi són.