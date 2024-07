Explorant la connexió entre passat i futur

El desembre passat, se’ns va presentar un projecte innovador i educatiu que ens va deixar perplexos. Estàvem entrant en l’era de la intel·ligència artificial, un territori que nosaltres encara no coneixíem i no enteníem. Tanmateix, a mesura que ens vam explicar i ens vam endinsar en els detalls del projecte, vam començar a veure els seus avantatges i el projecte ens va engrescar.

La idea de combinar activitat física amb coneixement detallat de la flora i fauna de la nostra Vall del Pedraforca. Aquesta vall no només és rica en natura sinó també en història: des de les llegendes de les bruixes del Pedraforca fins al majestuós Dolmen de l’Obaga, testimoni del passat més antic del Berguedà.

A partir d’avui, 12 de juliol, una nova dimensió s’afegeix a la nostra experiència cultural i natural: la realitat virtual. Imagina’t una ruta circular per la riera salada a Palomera, on ens podem trobar amb isards, galls fers i ossos, tot mentre aprenem de la mà de la informació pedagògica integrada en la tecnologia. Aquesta experiència immersiva al bosc no només ens permet descobrir la natura d’una manera única sinó també connectar-nos més profundament amb el nostre territori.

Personalment, he caminat per aquests camins durant anys i només he vist de lluny un parell de galls fers i alguns isards. Amb aquesta nova tecnologia, la possibilitat de veure’ls de prop mentre gaudim de la natura és un veritable regal.

No oblidem que al costat del parc de realitat virtual, es troba el poble antic del Roc de Palomera, amb vestigis que daten des de l’edat mitjana fins a èpoques pròximes a l’any 1000. Aquest contrast fascinant entre passat i futur en un mateix espai ens recorda la importància de mirar cap endavant amb il·lusió, mantenint sempre un respecte profund per allò que hem heretat.

En resum, avancem cap a un futur emocionant, on la tecnologia ens permet explorar i connectar-nos amb el nostre patrimoni natural i cultural de manera inimaginable fins ara. Aquesta és la nostra oportunitat de viure el passat mentre abracem el futur. Amb esperança i entusiasme.