Divendres passat escrivia en aquesta mateixa columna que diumenge sabríem si Le Pen tindria majoria absoluta o no. Doncs ha estat que no, tot i guanyar en vots amb més de 10.000.000 i un 37%, va quedar tercera en escons 142. El nou front popular va ser el sorprenent guanyador de les eleccions legislatives amb 180 escons i poc més de 7.000.000 de vots que suposaven un 25% dels vots. Evidentment, una majoria tan curta no fa possible un govern en solitari. Segons van ser els seguidors de Macron amb poc menys de 7.000.000 de vots que significaven un 24% dels vots i 159 escons. Una vegada més el sistema majoritari porta aquestes sorpreses, qui guanya en vots no guanya en escons.

França, millor dit els polítics francesos, s’hauran d’acostumar a una altra manera de fer política. Fins ara després de forçar a una part de la població al vot a la contra, en la segona volta, ells administraven el resultat amb un guanyador clar. Ja fa dos mandats que a la Cambra de Representants el govern no té majoria absoluta, però estaven força a prop, per tant, la negociació era molt relativa. Ara amb tres grups gairebé iguals la cosa és més complexa, i a sobre els grups no són homogenis atès que no són d’un sol partit.

Altres noticies de Joan Canongia DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA L’extrema dreta DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA Finançament singular DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA Abstenció independentista

Només el NFP són quatre partits amb estructura pròpia i molt arrelats a França. La França insubmisa, el partit comunista, el partit socialista i els verds. Quan escric aquestes línies encara no se sap a qui proposaran per a president del govern. Si Jean-Luc Mélenchon, líder de la França insubmisa, continua amb el seu discurs de diumenge serà molt difícil que puguin arribar a un acord amb els partidaris de Macron. Mélenchon exigeix que s’apliqui el seu programa, com si estigués en temps passats on el guanyador tenia majoria absoluta. Aquest capteniment, si continua, posarà en perill la mateixa existència del Nou Front Popular, el que seria un desastre pel futur de l’esquerra. Mélenchon ha d’assimilar que s’ha d’entendre amb Macron. Sí, un i altre estan molt lluny, però no els queda més remei si volen governar el país. A Espanya Sánchez governa amb els vots de Puigdemont, i sens dubte ideològicament estant molt més separats que els dos líders francesos.

Evidentment, la cosa és més complicada a França, atès que el president de la república continuarà, si o si, sent Macron i amb les àmplies competències que té li dona moltíssima força per negociar. És per això que el NFP ha de tornar al seu origen d’encara no fa un mes, quan Le Pen va escombrar a les eleccions europees, i ells en 72 hores van ser capaços de posar-se d’acord per redactar un programa comú i fer unes candidatures unitàries.

L’esquerra a França té una gran responsabilitat, està en un moment clau, ha de demostrar als ciutadans que pot governar i fer-ho eficaçment, si no és així, a les eleccions presidencials del 2027 no tindrà res a fer. I el que és pitjor, Marine Le Pen portarà l’extrema dreta al palau de l’Elisi, aleshores si això arribés a passar l’Europa que avui coneixem deixaria d’existir. n