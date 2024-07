‘Lamines’ al Joan Amades

Apuntin els seus noms: Guillem Morgado, Paola González, Núria Sellarés, Sandra López, Claudia Torra, Adriana Santos, Miriam Piedra, Jordi Plans, Niabar Parcerisa i Pol Vilanova. Són els deu joves il·lustradors que han posat imatge als deu contes finalistes del Concurs de relats breus de Regió7, i el maridatge entre art i literatura es pot veure durant aquest mes a l’Espai Jove Joan Amades de Manresa. La iniciativa conjunta d’aquest diari i l’Ajuntament vol posar de manifest el talent que atresoren nois i noies que, en alguns casos, encara són menors d’edat. Admirant el calidoscopi d’estils dels dibuixos que acompanyen les narracions s’aprecia no només la qualitat sinó la diversitat d’influències i gustos dels novells artistes.

El capitalisme té per norma sagrada el benefici i té alèrgia tant a la inexperiència juvenil com a la improductivitat dels qui, després de tota una vida de treball, gaudeixen d’una merescuda jubilació. Als primers, raona el sistema, almenys els pot usar com a ma d’obra barata o, en alguns casos, gratuïta amb l’excusa de les feines de pràctiques. El futur, però, serà jove o no serà, perquè davant l’escenari de conflictivitat bèl·lica, ascens de l’autoritarisme, emergència climàtica i precarietat socioeconòmica només cal resar perquè aquells que avui tot just comencen a treure el cap siguin, més d’hora que tard, els qui treguin la humanitat de l’atzucac en el que es troba. Pretenciosa, ingènua o fonamentada, l’esperança és l’últim que es perd. I no hi ha cap més altre camí.

El jove de moda és Lamine Yamal, un noi que demà complirà 17 anys i necessita el permís matern per sortir d’Espanya però ja està preparat per contribuir poderosament a que la selecció de futbol pugui proclamar-se campiona d’Europa. No pot conduir però sí fer gols de traca i mocador. La culerada ja fa temps que ho va descobrir, el talent jove de Lamine Yamal val el seu pes en or. Un cop explosionat, caldrà protegir-lo, però per això tindrà els recursos que no tenen molts altres joves virtuosos fills d’una generació que és més notícia per problemàtiques com la salut mental i la falta d’expectatives que no per les seves aptituds, les seves fites, les promeses en un futur millor. Els preus del mercat immobiliari, els sous insuficients i les derives antidemocràtiques són murs que s’alcen al seu davant. L’avenir no sembla engrescador però confiar en els joves és ara mateix d’una urgència innegociable.