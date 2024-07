La tornada de Puigdemont

Carles Puigdemont ha dit repetidament que, si hi ha investidura, tornarà a Catalunya per assistir a la sessió parlamentària. Ho va anunciar durant la campanya electoral i, a hores d’ara, ho manté, tot i que l’aplicació de la Llei d’Amnistia no està anant com esperaven els partits polítics que hi van votar a favor. No comptaven que el Tribunal Suprem mantindria l’acusació de malversació com a delicte no amnistiable, malgrat que la llei estableixi que s’han d’amnistiar els delictes de malversació que no comportin lucre personal.

A més d’aquest fet, se n’han produït dos més: un de favorable i l’altre de desfavorable. El primer va ser el defecte de forma comès pel magistrat García-Castellón, que ha permès arxivar l’acusació de terrorisme contra Tsunami Democràtic. El segon és la instrucció del jutge Joaquín Aguirre, que acusa Puigdemont d’alta traïció i d’organització criminal per la presumpta trama russa del procés.

És a dir, que les togues continuen perseguint els responsables polítics del Procés amb interpretacions jurídiques que els permeten esquivar la Llei d’Amnistia i mantenir el radar posat en Puigdemont, ja que no volen que torni a Catalunya sense retre comptes a la justícia espanyola.

El president del Parlament, Josep Rull, va dir que prendria totes les mesures de seguretat perquè Puigdemont no fos detingut dins la Cambra. El cap de setmana passat, es van reunir a Waterloo partits i entitats independentistes per planificar el retorn de l’expresident. La dificultat rau en fer-lo arribar al Parlament sense que sigui detingut, cosa que serà molt difícil. Però, i després, un cop hagi finalitzat la sessió parlamentària, què passarà? Els magistrats Llarena i Marchena el volen veure detingut i no s’acontentaran amb una detenció exprés, com van fer amb Clara Ponsatí, sinó que, fins i tot, dictaran presó provisional, perquè discrepen descaradament del poder legislatiu.