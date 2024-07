Amnistia i retorn de l’exili

Segurament, la majoria dels lectors interessats en la política catalana no acaben de saber del cert què pot passar amb l’aplicació de la llei d’amnistia. Especialment, no és del tot clar com pot afectar els principals dirigents independentistes que van liderar els fets d’octubre de 2017. I que, com a conseqüència, van ser acusats de diversos delictes, els més greus dels quals van ser «rebel·lió, sedició i malversació», així com de defensar l’objectiu de «proclamar Catalunya com a estat independent en forma de república». Preveient les conseqüències d’aquelles acusacions, líders com Carles Puigdemont o Marta Rovira -que, per cert, ahir divendres va tornar a Catalunya- van preferir llavors refugiar-se a l’exili. Els fets d’octubre de 2017, evidentment, no han estat gens oblidats sinó que formen part de la història viva del país i de les referències que s’han de continuar tenint molt en compte, encara que ja hagin passat gairebé 7 anys. Que avui es parli d’amnistia i de retorns de l’exili no vol dir pas que la qüestió bàsica -la persistència de la reivindicació independentista, concretament- ja no tingui un pes fonamental de cara al futur del país. Al contrari: continua i continuarà sent el rerefons bàsic de la política catalana.

Des de sempre s’ha retret al conjunt de l’independentisme una característica negativa que no hi ha hagut manera d’eliminar del tot. Es tracta de la falta habitual d’unitat i de la gairebé impossibilitat d’arribar en conjunt a acords i consensos. Tenint en compte aquesta realitat, val la pena -ni que sigui per una vegada- de destacar un fet que potser ha passat massa desapercebut: la reunió unitària de tots els grups independentistes que va tenir lloc diumenge passat a Bèlgica (a Waterloo, concretament), amb la participació de Junts, ERC, la CUP, el Consell de la República, Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de Municipis per la Independència. L’objectiu d’aquesta reunió global i poc habitual de tot l’independentisme va ser afrontar en comú les dificultats que ja es preveuen que plantejarà el Tribunal Suprem per impedir que s’apliqui l’amnistia als líders del procés independentista. I que intentarà també evitar l’amnistia respecte de l’hipotètic delicte de malversació -que teòricament no es pot amnistiar- i del qual s’acusa diversos exconsellers, entre ells als que encara són a l’exili, com Puigdemont i Comín, i també a Junqueras, Romeva i Turull. L’ofensiva judicial, doncs, persisteix i, ja que no va poder frenar l’aprovació de la llei d’amnistia, ara intenta d’entrebancar-ne tant com pugui la seva aplicació.

Canviant del tot d’àmbit, cal recordar que la monarquia ha tingut sempre una acceptació mínima a Catalunya. I que habitualment, la presència dels reis d’Espanya al nostre país ha estat motiu de protestes i manifestacions contràries, com les que s’han reproduït aquest dimecres 10 de juliol a Lloret de Mar, en un lliurament de premis de la Fundació «Princesa de Girona». Ni tan sols l’Instituto Nacional de Estadística, l’organisme oficial espanyol encarregat de les consultes a l’opinió pública, s’atreveix ja a fer enquestes sobre la monarquia, a la vista de la baixada contínua del suport popular. Un fet tan evident que cada vegada farà replantejar més la utilitat i la continuïtat de la institució monàrquica.