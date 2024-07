Ara toquen solucions socials

Manresa, com moltes ciutats del país, té un problema amb una creixent incidència de les actituds violentes de part de la població. Joves, sovint, en són els protagonistes. Els incidents de fa uns mesos al Passeig de Manresa en una baralla entre dos grups juvenils va ser la gota que va fer vessar el got de la paciència de veïns i botiguers de Manresa. Sense posar en dubte les mesures i les accions que ja hi havia en marxa fins al moment, era evident que si el problema s’escapava de les mans calia més ambició política per trobar-hi remei. De les reunions entre l’Ajuntament, les policies, les àrees socials implicades i els veïns ja n’han sortit algunes propostes. L’acció violenta dels joves reclama una reacció d’urgència. I, en aquests casos, la primera petició sempre sol ser demanar que es posin més uniformats al carrer. Aquest és un remei, segur, i fins i tot es podria estar d’acord en què durant mesos hi ha hagut menys presència de la necessària en punts estratègics de la ciutat. Però, a banda, una societat del segle XXI ha d’aspirar a trobar solucions a un problema com aquest en altres àmbits. El govern municipal fa propostes per incidir més sobre aquests joves des de l’esport, la formació extraescolar, l’atenció al menors que arriben sols i prestant més suport a les famílies. Si només confiem amb el pla social, serà insuficient, però sense aquest no resoldrem el problema.