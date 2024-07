Música al bus. Cal?

De debò que tots els passatgers hem d’estar obligats a sentir la mateixa matraca? Recordo una època que la Renfe posava la Petita Serenata Nocturna de Mozart en bucle. Potser pel títol no la reconeixeran, però si van a YouTube, sentint-ne els dos primers compassos, en tindran prou. Si és Mozart... No t’agrada a tu la música clàssica? De què et queixes? Doncs em queixo de no poder fer un viatge en transport públic en pau i tranquil·litat, mirant per la finestra, sola amb els meus pensaments. Mentre escric aquestes línies soc al bus de Manresa a Barcelona. Vaig estar rumiant si agafava el cotxe o hi anava en transport públic. El tren ja l’havia descartat d’entrada. I això que és un mitjà de transport que m’encanta! Els de llarga durada, eh? (No entrem en detalls, que ja ens entenem!) Trens vistos com a animals mitològics que, quan érem joves, simbolitzaven l’escapada, la fuga, la vida i la llibertat, que cantava en Sabina. De jove en vaig ser fan. Encara recordo quan va venir a Manresa. Un 21 d’agost: el dia del meu aniversari. Ara diu que plega. Reconec que no em fa ni fred ni calor. Des de l’execrable conversa amb en Pérez-Reverte on, rient rient, rememoraven el segle XI, quan, segons ells, es podia exterminar tota una població a ganivetades per solucionar el conflicte Catalunya-Espanya, que em va caure als peus. I aquí encetaríem un debat recurrent. Si es pot separar l’obra de l’autor. Reconec que a mi em costa. Quantes vegades he agafat del prestatge una novel·la d’en Vargas Llosa perquè aquesta vegada sí. I no. Però malgrat tots els malgrats, en Sabina sempre formarà part de la banda sonora de la meva vida. Torno a agafar el fil. M’emprenya, amb totes les lletres, que m’obliguin a escoltar una música que no he triat. O la ràdio. O el que sigui. Ara que som en època de piscina recordo que també es va posar de moda instal·lar-hi altaveus a tot drap perquè no quedés ni un racó sense soroll. Sí: soroll i no pas música. Perquè de la qualitat del material sonor que vomiten els maleïts aparells val més ni parlar-ne. Ni la del bus ni la de la piscina. És aquest rum-rum persistent i impertinent que em va perforant els timpans mentre els escric. Sembla que no sé qui es conjurés perquè no quedés cap piscina ni cap tren sense ones acústiques torturant-nos els pavellons auditius. Si us plau! Que som al segle XXI, carai! Que qui no té uns auriculars en té dos! No cal perforar tothom! Penseu que podem tancar els ulls, però no podem pas tancar els nostres pàmpols. No tenim escapatòria. Arribo a Barcelona. Volia llegir, però he acabat escrivint. Teràpia pura. Escriure cura. I el silenci també.