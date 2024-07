París no s’acaba mai

Enrique Vila-Matas va escriure un llibre amb aquest títol tan negatiu i tan afirmatiu al mateix temps, en el qual explica, entre altres coses, que va venir a París en els setanta portat per aquesta mitomania de la qual mai s’ha desprès, per a viure en aquesta ciutat durant dos anys amb la bohèmia amb la qual ho havien fet els seus escriptors de referència. Aquest entusiasme de joventut sempre ve encoratjat per la imitació, per semblar-nos als nostres ídols, doncs, com va dir D’Ors -diplomàtic i escriptor-, tot el que no és tradició, és plagi. A París, malgrat les estretors gairebé obligatòries de l’ofici, va escriure el seu primer llibre (La asesina ilustrada, amb títol de novel·la exemplar de Cervantes), i va anar probablement a París, amb Marguerite Dures com a casera, on es va creure escriptor per primera vegada, com Vargas Llosa. A mi m’ha passat una mica el mateix, encara que sense la bohèmia, ni la Duras reclamant el lloguer, ni les estretors de la chambre de bonne. Aquí vaig escriure també el meu primer –i únic- llibre, desproveït no obstant això del romàntic leit-motiv de perseguir l’ombra de Hemingway pels carrers i els bistrós, ni l’esperança –que si és el cas era convicció- de trobar-se amb el seu esperit i rebre la inspiradora unció del genial suïcida. Potser no fa falta tant d’esoterisme per a sentir-se realitzat a París, perquè tota ella és cinema i literatura, cosa que no significa que viure aquí sigui sempre de pel·lícula o de novel·la romàntica. Diu Lawrence Durrell en El cuarteto de Alejandría que només es poden fer tres coses amb una dona: estimar-la, sofrir per ella o convertir-la en literatura. El mateix passa amb París, que també és dona. És impossible no estimar-la, perquè la seva bellesa desarma a qualsevol; ni sofrir-la, perquè es viu en aquesta ciutat maltractada en una tensió permanent, que ratlla a vegades en la violència, una ràbia sorda només atenuada per la politesse, i que, quan surt, ho fa en explosions tan fulgurants com inesperades. Per això el millor és convertir-la en literatura, i quedar-se a viure en aquest París celestial dels llibres i les pel·lícules, aquesta visió idealitzada que al meu cap sempre es representa en el blanc i negre evocador del Bonjour,tristesse d’Otto Preminger. Encara que el més important –diu Hemingway-Vila-Matas- és sempre el que mai s’explica, algun dia escriuré un llibre sobre aquesta vila, però per a fer-lo necessito prendre la distància que dona el temps i la confusió dels records que porta la memòria. Les circumstàncies m’obliguen ara a anar-me, a deixar-la per segona vegada -jo a ella, perquè ella mai et deixa a tu-, com aquests amors intermitents que mai moren del tot, com aquestes dones que travessen, filant-la, la nostra vida sencera amb un invisible fil vermell, i en els pits del qual el destí s’obstina a llançar-nos amb recurrència, amb la testarrudesa de qui t’està enviant un missatge que, en la nostra abstracció, no volem llegir. Abans que el karma faci de nou la seva màgia, abans d’emprendre un tercer viatge vital al costat d’aquest riu en el qual només es banyen els suïcides com Hemingway –pesi al voluntarisme de la nostra alcaldessa-, m’acomiado d’un París ple de graderies buides, de castells de ferro a mitjà construir, de tanques per onsevulla i embotellaments monstruosos, un gegantesc estudi de cinema amb una banda sonora que no és de Milers Davis, sinó una disfonia de botzines i sirenes sense cua, un minut abans que arribi l’horda olímpica com un nou exèrcit d’ocupació, abans que París s’alliberi una vegada més dels seus invasors i sigui de nou una festa a la qual em convidaré, per a veure a Hemingway colzat en el Dingo Bar al costat de Vila-Matas.