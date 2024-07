Perspectiva còsmica i esperança de supervivència

Darrers dies de juny, una notícia: A Karachi cada dia, les ambulàncies recullen al carrer entre 30 i 40 morts per la calor de més de 50ºC, i els meteoròlegs pakistanesos estan preocupats per l’amenaça dels pròxims monsons que sembla que seran més forts de l’habitual. Les darreres inundacions van deixar 1.200 morts.

El mes de febrer es va publicar un article científic molt ben documentat sobre el risc de col·lapse del corrent de circulació d’aigua de l’Atlàntic, impulsada, entre altres factors pel desglaç, que podria portar canvis que deixarien en no res les pitjors previsions del canvi climàtic.

Però, no em vull deixar portar per cap estat de lúcid desànim. Mirem-ho des de la perspectiva còsmica. Un fantàstic documental de la BBC que es diu La Terra ens explica en 5 capítols la història de 4.500 milions d’anys del nostre planeta descrivint gràcies a les troballes dels geòlegs, els episodis de la formació del planeta blau, curosament trufada de circumstàncies còsmiques úniques que han possibilitat l’aparició, encara inexplicada, de la Vida, gràcies a un conjunt de xarxes de relacions que vinculen tots els sistemes físics del planeta.

Així, he pogut desaprendre allò de què els ecosistemes són conjunts tancats i es troben en equilibri, per ser conscient que tot són dinàmiques de canvi constant i interaccions globals. I també que per a l’evolució de la vida ha estat més poderosa l’estratègia de cooperació (Lynn Margulis) que la de la supremacia del més fort (Darwin) en el desplegament de tota la complexitat d’aquesta extraordinària natura de la qual formem part.

La gran col·lisió d’un asteroide fa uns 60 milions d’anys va arrasar amb la gran majoria de les grans espècies, però la Vida va recuperar-se del cataclisme fent possible que apareguessin els mamífers i evolucionessin fins que uns micos van aprendre a utilitzar eines que els van ajudar a sobreviure i multiplicar-se molt ràpidament, transformant el seu entorn per fer-se la pròpia vida més còmoda a una minoria d’humans. Això ha estat tan sols en els darrers instants d’aquesta història còsmica en la qual una sola espècie, és capaç de produir canvis globals tan grans com la col·lisió de l’asteroide.

Els pobles indígenes viuen arrelats a la Terra amb una espiritualitat que els fa conscients que en depenen totalment, i per això l’adoren identificant-la amb el que, per les religions monoteistes es diu Déu. La reverencien i li demanen permís per tallar un arbre que necessiten i li confien la seva supervivència a pesar de les dificultats i sofriments.

L’adoració del Déu diner per part de l’espècie «intel·ligent» està provocant canvis accelerats en els sistemes generals a la terra, a l’aigua i a l’atmosfera amb una velocitat tan accelerada com no s’ha donat mai en la història del planeta.

Però la Vida seguirà, encara que no aprenguem ni dels indígenes ni de l’estratègia de cooperació. Ens diem humans, serem capaços de sentir-nos solidaris amb els que ja estan morint i compartir part dels que ens sobra per sobreviure la majoria de les persones amb dignitat?

Jo confio en el Déu de la Vida.