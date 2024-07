Petites bones notícies

En les últimes setmanes, diferents iniciatives locals han animat el sector manresà de la restauració. Les obertures de tres locals al Passeig Pere III han aportat un alenada d’aire fresc a la mateixa zona on el mes d’octubre de l’any passat s’organitzava una manifestació per reclamar més mesures contra la inseguretat després que el mes anterior una batussa entre adolescents omplís les xarxes de temor i repulsa. El Passeig semblava llavors la pitjor avinguda de les ciutats més deprimides del planeta. Encara no un any després, la iniciativa privada demostra que una cosa són les sensacions que transmeten imatges envoltades d’estigma i una altra la prospectiva de negoci. I al Passeig n’hi ha, perquè continua sent un lloc per anar a gaudir-lo, com ja ho era uns mesos enrere, malgrat l’enrenou provocat per la baralla.

A banda del Passeig, la reobertura d’un local històric com l’Aligué o la propera del restaurant del tennis (ara The Club Padel Manresa), com expliquem en l’edició d’avui, incrementen el ventall d’oci i gastronomia en una ciutat les dades econòmiques de la qual revelen una davallada que té múltiples causes. La ciutat, com s’ha insistit, té problemes, però els manresans hi creuen i els nous projectes immediats són la millor eina per a la remuntada. Hi ha ganes de bones notícies, i que la restauració funcioni és un regal. Mentre Manresa espera grans projectes que li puguin aportar un nou horitzó econòmic, les petites iniciatives tangibles que animen la ciutat són el millor cataplasma.

La depressió manresana no ve d’ara. Els números indiquen que des del 2010 i fins al 2021 la capital del Bages ha perdut 83 posicions en el rànquing català de la renda per càpita, com ha publicat aquest diari, però la caiguda més significativa va tenir lloc entre els anys 2011 i 2012, quan va caure 59 posicions de cop. Des del 2011 i fins al 2015, amb govern de Convergència (del qual formava part l’actual líder de l’oposició al consistori), la reculada va ser de 93 posicions al rànquing. El desequilibri de la ciutat en relació als altres grans municipis catalans està enquistat des de la crisi financera, des del tancament de Pirelli i de Caixa Manresa, dos cops a la línia de flotació moral de la ciutat. Atès que la caiguda estadística de Manresa s’ha anat precipitant amb governs de diferents colors, buscar-hi solucions entre tots els agents, més enllà de la trifulga política, sembla el més responsable.