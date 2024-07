La salsa de la vida i a taula

Observar des de certa distància és útil per entendre dinàmiques humanes. Tot i semblar un contrasentit, funciona. La proximitat no té perspectiva. En època de massificació turista màxima és obligació mirar des de lluny. A prop hi ha el negre i el blanc del mateix concepte. A l’Eixample barcelonina bastants restaurants no accepten clients solitaris. Per aquí, la Fundació Alícia i l’ICS (l’Institut Català de la Salut) recepten a persones, en una prova pilot, dinar a restaurants amb companyia per benestar i salut per qui se sent sol.

El pla pilot del projecte «Salsa» (dinar acompanyat per prescripció mèdica) a Sant Joan de Vilatorrada s’acaba ara al juliol. Durant quatre mesos els hi haurà servit d’assaig alimentari i social per retornar al seu estat de solitud no desitjada. D’aquesta iniciativa pionera i lloable ens aboquem cap a l’època en la qual a vora mar i a les ciutats turístiques és molt difícil trobar-la quan cal (la solitud volguda).

El llegendari Quim Monzó va ser el primer a sublimar als mitjans el plaer de dinar a un restaurant sense companyia. Fer-ho és una meravella per alguns com ell (i jo). Som pocs, però defensem aquesta pràctica potser en vies d’extinció. A Barcelona pugen més l’aposta i concedeixen només quaranta-cinc minuts per fer un entrepà i un cafè acompanyat d’algú. O la servitud com a l’exèrcit de dinar per torns obligatòriament. Sempre soc de la primera tanda. T’adjudiquen una hora i mitja com a màxim. Sol pot funcionar. És temps suficient per deglutir i potser llegir un diari. En colla la cosa es complica. La tertúlia final serà interrompuda de segur pels cafès arribant junt amb les postres, la nota i el datàfon per pagar. Així està la restauració per excés de demanda, sigui forana o local.

Mentre espero que la proposta de posar a persones sense companyia juntes a dinar es consolidi i s’escampi, jo em constitueixo en membre de la resistència dels comensals únics. Exigiríem als negocis de restauració un rètol a la porta indicant que no som benvinguts. D’aquesta forma no hi aniríem ni sols ni amb grup, que també ens agrada. Una taverna és un negoci i cal rendibilitzar-ho, però amb les coses de menjar no s’hi hauria de jugar. I menys si és paga la menja.

Als Estats Units de Biden i Trump ho encaren ben diferent. A on no accepten taules per a un, els dòlars són la solució. Reserven per dos, dina un i paga el doble. Són així. A vegades ho he valorat per l’opció nostrada de «la paella ha de ser per dos».

I encara més a dins del marc dels contrasentits: perduts pels magnífics racons muntanyencs del Berguedà ha aparegut una oferta. A Sant Jaume de Frontanyà volen habilitar l’antiga rectoria per fer-hi un restaurant i atreure els clients perduts. Si accepten a solitaris, hi aniré. Acompanyat.