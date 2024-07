Marta Rovira estava eufòrica per la rebuda que li van fer divendres en el seu retorn a Catalunya. I no n’hi havia per menys, perquè s’ha passat més de sis anys a l’exili per evitar que el Tribunal Suprem la condemnés a anys de presó, com va fer amb companys seus d’ERC i de Junts, que van ser detinguts després de l’aplicació del 155. Els que, com ella, van marxar a l’estranger varen eludir l’acció d’un poder judicial que actua com l’última baula en la defensa de la unitat d’Espanya i que ha demostrat ser capaç d’interpretar la legislació capgirant l’in dubio pro reo per l’in dubio pro patria.

En el seu primer discurs, la secretària general d’ERC va dir que tornava per acabar la feina i refer la unitat dels independentistes. Cal recordar que Marta Rovira, el diputat Ruben Wagensberg, el vicepresident d’Òmnium, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez i l’empresari Josep Campmajó eren investigats pel Tsunami Democràtic, perquè el jutge Manuel García-Castellón intuïa que podria processar-los per terrorisme, i finalment va haver d’arxivar el cas per un defecte de forma en la investigació. Si no hagués estat per aquest detall, possiblement encara no haurien pogut tornar.

No és que l’Estat espanyol i el seu poder judicial hagin dit que es van equivocar i que el procés d’autodeterminació es pot reprendre amb garanties jurídiques, sinó que tot plegat ha estat fruit de la necessitat que ha tingut el PSOE dels partits independentistes i d’un defecte de forma comès per un magistrat que va criticar la Llei d’Amnistia abans de ser redactada. Per tant, acabar la feina implica els mateixos riscos jurídics que ara fa set anys, i refer la unitat de l’independentisme sembla una tasca tant o més complicada que convèncer l’Estat espanyol que un referèndum d’autodeterminació no és un cop d’Estat ni un delicte de rebel·lió ni de secessió, sinó un exercici democràtic per decidir el futur.