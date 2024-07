Agost inhàbil per fer vacances

Canteu amb mi: oh, benvinguts, passeu, passeu! Poseu-hi la melodia autèntica o l’adaptada a les innovacions digitals, i la taral·legeu cada vegada que us emocioneu amb les imatges de les persones que han tornat de l’exili enmig de les abraçades, els petons, els plors d’alegria incontenible que voldrien compensar-los tant patiment viscut. Es mereixen tantes mostres d’homenatge i d’admiració perquè és imprescindible destacar el seu testimoni després de tanta persecució superada amb dignitat. Els sacrificis personals i familiars que han hagut de patir mai no acabaran de ser recompensats perquè el temps passat, tot el que s’han perdut lluny de casa, els moments de gaudi no viscuts en companyia mai no els podran recuperar. Mai. Tenir-ho en compte hauria de ser imprescindible. Sobretot ara, cada vegada que algú discrepi sobre l’oportunitat o la claudicació que suposa acceptar una llei d’amnistia que pretén esborrar l’1 d’octubre. El protagonitzat la tardor del 2017, la mobilització aconseguida i la resiliència demostrada davant tanta violència policial mai no es podrà negar. Mai, tampoc. Per molt que s’hi escarrassin a menystenir-ho els cecs i barruts interessats a passar pàgina. Per molt recaragolats que siguin els arguments dels jutges desbocats per aconseguir la peça major del president Puigdemont, i engarjolar tants independentistes com tenen encanonats perquè qüestionen la monarquia i el Règim del 78. Sense saber quina dimensió va tenir ahir la convocatòria de l’ANC a Urquinaona, dono per garantida la visualització que l’independentisme pensa combatre l’acció dels jutges colpistes, i que desconfia absolutament dels anuncis oficials per posar a rotllo el poder judicial. Mentre hi hagi jutges obsedits amb Catalunya, capaços d’inventar-se conspiracions i traïdories a la seva pàtria, malversacions que enriqueixen al seu gust, i el capgirament d’una llei perquè s’hagin alliberat fins ara més policies repressors que no pas independentistes represaliats, és molt difícil creure en la sinceritat de les intencions democratitzadores. Conxorxar-se per repartir el pastís judicial, adjudicar nombre d’immigrants sense donar competències, fer xantatge amb la presidència de la Generalitat són, entre d’altres d’històrics, menyspreus flagrants a la dignitat dels catalans. Per això, vist com estan a les Espanyes, i quin pa es dona aquí en partits i moviment independentista, creure que l’agost serà per fer vacances és d’una innocència (per dir-ho suau) imperdonable. Que ningú no s’enganyi: les vacances no resoldran cap problema que vagi més enllà de la necessitat personal d’agafar aire i refer ponts familiars. Poca cosa més, vist el què queda per aconseguir. Qui creu que amb el passeu, passeu ja es pot defallir? n