Avui no només és futbol

No m’agrada el futbol, o millor dit no m’agrada el futbol aquest d’elit, el que no té res a veure amb els valors de l’esport i arrossega per terra les passions més xovinistes de la caspa patriòtica, sigui quina sigui la nació o l’estat. No m’agrada una selecció, per molts bascos, catalans o nouvinguts que hi hagi, encara que sigui la selecció menys espanyola de totes, que s’ha convertit en un símbol d’enaltiment i orgull identitari com el «carajillo», l’Agustina d’Aragó, els «mantecados» o la Fira d’Abril. No m’agrada que els terroristes de l’esport, altrament anomenats «hooligans» o més nostradament carallots d’alçada, campin amb tota impunitat fent barricades, trinxant mobiliari urbà i atacant a la policia, només per una trista i miserable classificació. No m’agrada la hipocresia dels que ara tots són Yamal i demà al matí, sense cap mena de vergonya, defensaran miserablement els postulats més intolerants de l’extrema dreta. No m’agrada que em diguin que hem d’anar tots a una, i que és lleig això de barrejar l’esport amb la política, els mateixos que quan van sortir a celebrar la victòria contra França van acabar al mig de la plaça cridant «Puigdemont a prisión». No m’agrada acceptar la mateixa derrota donant suport a una selecció que, no ho oblidem, existeix perquè hem pagat el preu de sacrificar la nostra i no poder jugar amb els mateixos colors. Per tot plegat, soc dels que no els agrada el que serà la pantalla més vista d’aquesta nit arreu de l’estat.

M’agrada que el meu Ajuntament avui no sigui un d’aquests que han instal·lat una pantalla gegant; perquè veient els antecedents d’alguns energúmens, guanyi o perdi aquest equip que va de vermell i «mucho español», avui tindrem sarau. A mi per si de cas m’agafarà en una altra pantalla, perquè n’hi ha que us poden oferir emocions tan bèsties, però humanament més racionals i reflexives que les del futbol; aneu a les pantalles de cinema a descobrir l’última del Dani de la Orden, «Casa en flames», espectacular i brutalment colpidora, tot un gol als límits de les relacions familiars. Per cert, passi el que passi aquesta nit, si la fúria «rojigualda» la lia al vostre barri i us sentiu amenaçats per la massa cavernícola, penseu que només hi ha una manera perquè els mossos decideixin actuar per restablir l’ordre: Adopteu un look indepe, agafeu l’estelada i infiltreu-vos entre la celebració futbolera nacionalista; oli en un llum per activar els ànims de les brigades del conseller Elena.

A hores d’ara ja hem perdut prou identitat i sobretot prou dignitat, com perquè ens acabem de malvendre la poca que ens queda fent una performance de sagrada unitat futbolera per pilotes. Sigui com sigui, que sigui una nit plena de gols... a la porteria que més us plagui.