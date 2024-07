Bona excusa té el malalt

Fa vint-i-cinc anys que treballa a l’empresa. Durant aquest temps ho ha donat tot i més. I com ell els set companys més que d’avui per a demà han estat acomiadats aquest final de curs de la manera més barroera, mesquina i inhumana, per més que l’ètica sigui un dels valors inspiradors i essencials d’aquesta empresa, que no fabrica tapes de vàter o pizzes congelades, sinó que forma professionals de les humanitats, l’educació i la comunicació. Qui consulti la pàgina web d’aquesta universitat veurà que s’hi pregonen els valors d’humanisme cristià, ètica i compromís, justícia i bé comú, els quals, veient el que veiem, semblen estar en contradicció amb qui té el poder de remenar-hi les cireres. Doncs bé, gairebé amb nocturnitat i traïdoria, vuit veterans i excel·lents professionals de la facultat de Comunicació han estat sacrificats amb l’excusa de fer quadrar la caixa. Quantes especulacions financeres i crisis de valors s’amaguen sovint rere retallades de plantilla per hipotètics motius econòmics. O no és obscè impedir, a més a més, que aquests professors puguin acomiadar-se del seu alumnat i fins i tot acabar el curs, passar i corregir les proves de recuperació? Mitja hora després d’haver signat el ja-t’ho-faràs, cap d’ells tenia accés al seu correu electrònic i al Drive on tenien emmagatzemats els seus materials. Com si a més d’estar desnonat de casa teva perdessis el dret a dir adeu als veïns i recollir, abans de passar el portal per darrera vegada, la correspondència de la bústia. Tan important com el què és també el com. L’ètica i l’estètica. En aquest cas, ni una cosa ni l’altra. Si el pobre Ramon Llull aixequés el cap, seria el novè que rodaria, en nom, això sí, de l’optimització de recursos, l’ajustament laboral i les reformes estructurals.