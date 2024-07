No cantis victòria per un autogol del contrari

Divendres Marta Rovira va tornar a Catalunya, un cop aturada la causa judicial que l’imputava per terrorisme via Tsunami. El seu partit i amplis sectors de l’independentisme ho han celebrat com una gran victòria, però si fos d’ella no m’afanyaria gaire ni a desfer les maletes ni a rescindir el lloguer de Ginebra, perquè la judicatura espanyola és imprevisible excepte en un detall: en cas de dubte, Espanya és una i no cinquanta-una. Convé no perdre de vista les condicions d’aquesta «victòria»: la causa s’arxiva per un greu error processal en els terminis de la instrucció. És un gol en pròpia porta marcat per un jutge que es va entrebancar amb la pilota i la va enviar al fons de la seva xarxa. Aquesta mena de gols també són celebrats per les aficions, fins i tot amb més joia pel que tenen d’humiliació del contrari, però els bons futbolers no deixen de fixar-se en la marxa general del partit més enllà de l’accident. Ara mateix el marcador diu que s’han amnistiat més policies que activistes, i l’equip judicial manté la pressió a tot el camp amb interlocutòries contundents i passis llargs a la justícia europea. Rovira, i els que han travessat amb ella la frontera del Portús, continuen al punt de mira dels que busquen sense descans causes i motius per complicar la vida a la gent del Procés; ho poden preguntar als investigats per la trama russa del sumari Volhol. En les estones que li deixin lliure els psicodrames del partit i de la investidura, Rovira faria ben fet de repassat tots els moviments i converses de la seva etapa suïssa. ¿I si aquell suposat empresari de Lituània, amb el que parlava de res i de tot a l’hora d’esmorzar, ocultava un agregat de l’ambaixada russa, que en llenguatge Le Carre equival a un espia? ¿I si un dia es descobreix la seva condició d’agent d’una potència estrangera? Amb menys d’això es poden iniciar unes diligències per traïció, signar la imputació i fer el titular: «Els aliats de Sánchez informaven Putin». I olé.