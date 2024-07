Màxim honor del Parlament a Montserrat

El proper 10 de setembre, en vigílies de la Diada, la comunitat de Montserrat rebrà la Medalla d’Honor en categoria d’or del Parlament de Catalunya, tal com anunciava aquesta setmana el seu president, Josep Rull. Una distinció que concedeix la Cambra Catalana des de l’any 2000 a persones i institucions que es considera i es valora que són una referència per al país o que han excel·lit en la seva tasca. En l’anunci de l’atorgament, el president del Parlament destacava en l’argumentació de la decisió que l’abadia «s’ha convertit en un baluard de defensa de la llengua i la cultura catalana», així com de les «llibertats col·lectives», i que «s’ha erigit en el centre de devoció religiosa més popular dels catalans i també un lloc de pelegrinatge universal». Certament, Montserrat és sobretot un centre de fe cristiana. I en la seva mil·lenària història no tot són llums, sinó que també hi ha hagut punts foscos. Però és innegable la seva potència com a far. Indiscutible com a icona de Catalunya. I, per tant, absolutament justificable que rebi la màxima distinció de la cambra política que representa el país. De fet, ho deia el mateix president Rull quan apuntalava que Montserrat, entès com un tot, és «molt més que un lloc de recolliment, de pregària o de fe religiosa, transcendeix la seva dimensió espiritual i religiosa per representar el sentiment de catalanitat i d’arrelament a aquesta terra».