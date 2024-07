El «putu» tap d’ampolla

El «putu» tap de plàstic d’ampolla. Es busca culpable. Es gratificarà. Aquest anunci que acabo de posar estic segur que no soc només jo que el posaria i el pagaria. Enmig de la revolució a favor del medi ambient, revolució en la qual, sí, el plàstic és un dels grans elements a batre, ha aparegut sense fer poc o gens de soroll un invent, un petit invent que jo anomenaria engendro amb el que algú s’ha quedat descansat i la resta de la humanitat astorada. De cop i volta les ampolles de plàstic duent el tap enganxat. I el tap no te’l pots treure del damunt tot i que el tap sí que et pot treure un ull, fer-te una cirurgia impossible i no recomanable al nas i, bàsicament, fer-te nosa. Han provat de beure amb els nous taps enganxats a les ampolles de plàstic? Senzillament no es pot. No sense risc. No sense molèsties, no sense prendre mal. I tot això amb traïdoria, nocturnitat i conxorxa perquè això – se’n recorden?- va aparèixer d’una nit per l’altre. Sense previs avis, sense soroll, sense campanya. Recordo que les primeres setmanes vaig pensar que jo era un tipus amb mala sort a qui li tocaven les ampolles de plàstic deficients, mal fetes, mal acabades, a les que no hi havia manera humana de separar el tap de l’ampolla. I com moltes situacions incòmodes de la vida en les que et fa por manifestar-te dèbil, vaig portar en silenci aquesta lluita estèril i emprenyadora que estava batallant amb els ▒«putus tups». Els «putus» taps contra mi, una batalla en la qual jo sempre sortia perdent. I amb vergonya d’explicar-ho a ningú, ni a casa. Fins que un dia... un dia vaig adonar-me’n, vaig descobrir o vaig sospitar que la meva pena no era solitària i que el mal era mundial. Qui és que ha perpetrat això? Amb la boca petita s’ha explicat no sé què del reciclatge i no sé què per evitar que els peixos no es mengin els taps. Després amb la boca crítica s’ha matisat que la cosa no té sentit perquè el plàstic de l’ampolla i el plàstic del tap són diferents plàstics i han de tenir diferents finals. També m’ha arribat l’explicació més perversa que diu que és per lluita contra les campanyes solidàries de recollides de taps. Flipo. El cas és que em barallo amb el tap per evitar que el tap em desgraciï la cara. Que davant la desigualtat de la batalla no abordo cap ampolla de plàstic si no vaig armat amb alguna cosa punxant o tallant per tallar i separar el tap de l’ampolla o que enyoro, oh si com enyoro quan abans bevies de l’ampolla a galet sense el putu tap boicotejant-te la vida. Res, que si els passa sàpiguen que no estan sols en la lluita i si no els passa, si no li passa a ningú més, sàpiguen que estic sol en aquesta lluita i que si em veuen assedegat i sol i vençut i em volen ajudar i em donen aigua, per caritat, no me la donin amb el tap posat que no responc de mi.n