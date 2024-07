No ens deien que el futbol avorria?

A l’hora d’escriure aquest text encara no sé quanta gent va mirar ahir per Televisió Espanyola, en les seves diferents plataformes, la final de l’Eurocopa entre Espanya i Anglaterra. Suposo que avui es donarà aquesta dada i serà espatarrant. L’última xifra espectacular és la de dimarts passat, quan 11,5 milions d’espectadors de mitjana, amb el 71,7 per cent de quota de pantalla, van seguir la semifinal entre Espanya i França. Això vol dir que en un 9 de juliol, quan molta gent està de vacances i fa de tot menys tancar-se a casa a mirar la tele, es va aconseguir la xifra més alta de l’any i que set de cada deu persones que miraven la televisió estaven sintonitzant el futbol. A més, hi va haver una punta de 13.945.000 persones, amb el 77% de quota.

Em direu tots que és clar, és una semifinal amb la selecció espanyola, un partit excepcional. És veritat. Però si mirem les xifres de tots els partits de l’Eurocopa trobem resultats com, per exemple, 3.369.000 per un Àustria-Turquia de vuitens de final o 1.648.000 televidents per un Romania-Països Baixos [Holanda for ever en el món del futbol] jugat a les sis de la tarda d’un dimarts, una xifra que seria bona per a molts programes de la televisió convencional.

Però no deien que el futbol avorria? No surten els grans experts a dir que el jovent no aguanta una hora i mitja de futbol i que s’han d’oferir formats més curts a un públic amb dèficit d’atenció? O que el futur era la Kings League i tot aquest tipus de succedanis?

Ves que no sigui que aquesta Eurocopa s’ha ofert gratis per televisió [bé, pagada pels nostres impostos] i no t’has de deixar mig sou perquè s’enriqueixin uns pocs! No cal ser Sherlock Holmes i Hercule Poirot junts per adonar-se’n que, novament, ens prenen per rucs.