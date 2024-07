Aquest és el dia que es va posar la primera pedra del que avui és el monestir benedictí del Miracle, al Solsonès.

16 de juliol de 1899 / JOSEP MIQUEL BAUSSET

Com recull el P. Cebrià Baraut (monjo de Montserrat), al seu llibre, «Santuari del Miracle. Història, art, guia», va ser el 16 de juliol de 1899, avui fa 125 anys, quan, en presència del bisbe de Solsona, Ramon Riu i de l’abat de Montserrat, Josep Deàs, «tingué lloc la col·locació de la primera pedra de l’edifici del futur cenobi».

Aquest monestir va ser possible perquè el bisbe de Solsona, «que professava una extraordinària devoció a la Mare de Déu del Miracle», demanà a Montserrat que enviés uns monjos per tenir cura del santuari. Així, «després de laborioses negociacions, s’arribà a un acord per a la fundació al Miracle d’un monestir benedictí», que encara avui és present al costat de la Basadòria.

El 12 de juliol de 1901 dos anys després de la col·locació de la primera pedra del monestir, es va redactar el document de lliurament «de l’església i el santuari del Miracle, amb les seves dependències, signat pel bisbe Riu i per l’abat Visitador de la província espanyola, Antoni Ruera, en nom propi i de l’abat de Montserrat». D’aquesta manera, els monjos «en prengueren possessió el dia 1 de setembre del mateix any». Aquell dia, el bisbe de Solsona, «després de la missa solemne, consignà les claus del temple i del monestir al P. Pere M. Solà, designat primer superior de la nova fundació».

Els monjos destinats al Miracle el 1901, a més del P. Solà, eren els pares Ramir Escofet, Daniel Alegre i Plàcid Vives i els germans Celestí Bech i Isidor Arnàiz.

Des dels seus orígens, amb l’aparició de la Verge Nena al prat de Basadòria, el 1458, el Miracle és un lloc de trobament amb Déu, amb els altres, amb la natura i amb un mateix i és a l’església on es venera la imatge tan estimada de la Mare de Déu del Miracle, que n’és el centre d’aquest bellíssim lloc del Solsonès.

Cada dia la pregària senzilla de la Litúrgia de les Hores i l’Eucaristia, a l’església i l’acolliment d’hostes i de pelegrins, fan del Miracle un lloc de recer per a tots aquells que cerquen un espai de pau i de silenci enmig de la magnífica bellesa de la natura.

Avui, 125 anys després de la col·locació de la primera pedra del monestir del Miracle, una petita comunitat de monjos de Montserrat continua custodiant la Verge Nena, «rosa vera celestial», mare de consol i d’esperança, que vetlla i protegeix tots els qui s’hi atansen a aquest santuari per venerar la seva santa imatge.