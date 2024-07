Camins de corbes

Milers d’estudiants ja estan fent les maletes per anar de vacances dies després de conèixer els resultats de les Proves d’Accés a la Universitat, les PAU. N’hi haurà alguns que gaudiran de l'estiu amb la tranquil·litat d'haver entrat en el grau universitari que van triar com a primera opció, mentre que altres s'hauran hagut de conformar amb la segona o tercera opció i no tindran la sort de començar el pròxim curs els estudis que desitjaven.

Aquesta situació que travessen molts estudiants pot generar molta frustració, tenint en compte que durant els últims mesos han dedicat el seu temps a preparar-se per treure la millor nota i tenir la llibertat d'escollir els estudis que més els agraden. La pressió que comporta el fet de pensar que el teu futur depèn d’un sol examen i que no hi ha marxa enrere pot provocar una pressió afegida que dificulta el gaudi d’aquesta etapa en què un comença a construir la seva personalitat, per no parlar de la sensació de desorientació que experimenten els joves que es veuen obligats a decantar-se per una professió sense tenir del tot clar allò que els motiva.

Tant de bo algú ens digués a aquesta edat que no hem de tenir por d’equivocar-nos i que podem reconduir la nostra direcció i conèixer nous camins que no pensàvem en un primer moment. Hi ha moltíssims exemples d'estudiants que comencen una carrera que al principi no els motivava i després es converteix en la seva vocació o, bé a la inversa, joves que comencen il·lusionats uns estudis que més endavant els deceben. Prendre'n consciència ens ajudaria a comprendre que les expectatives de vegades ens juguen males passades i que el camí no sempre és recte, sinó que de vegades fa giragonses que ens fan veure altres direccions que també ens farien feliços.

És aquesta cerca d’un camí que ens ompli i en el qual valgui la pena invertir-hi el nostre temps, sense perdre de vista que hi hauria altres possibilitats que també ens podrien satisfer, perquè les vocacions de vegades sorgeixen d'una simple casualitat. Com quan una professora ens transmet la seva passió per la literatura i decidim explorar aquest camí o llegim un llibre de ciències i ens sorgeix la curiositat per comprendre el llenguatge matemàtic. Pensar que tot allò que som avui també és una mica producte de l'atzar ens recorda que sempre hi ha un punt incontrolable en les decisions que prenem i que van definint la nostra història.