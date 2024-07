El cost del bus a Manresa s’enfila

Els primers mesos de l’any, el govern tripartit de Manresa va explicar amb orgull que durant el 2023 s’havia batut el rècord d’usuaris del bus urbà en un any. Aquella xifra, 2.878.647 passatgers durant el 2023, no va mostrar una altra cada de la moneda: s’havia enfilat de manera molt important el dèficit i la despesa que generava el servei. Després de mesos d’insistència, el govern de Manresa ha donat a conèixer a aquest diari les xifres del transport. A grans trets, fa uns anys teníem situat el cost per passatger a 0,70 euros, però actualment en costa 1,2 euros. La despesa del servei és de 3,5 milions i les ajudes d’administracions superiors no arriben per cobrir tot el pressupost del servei. Hi ha un increment d’uns 600.000 euros respecte l’any passat. I el dèfici, que el 2022 va ser d’1,9 milions, enguany és de 2,3 milions.

Són xifres que conviden a una reflexió sobre com reduir el cost global, sí és possible, i com reduir el dèficit que genera, perquè entrar en una dinàmica d’un servei que cada any incrementi el nivell de càrrega sobre la hisenda municipal no és admissible. Si el cost és el que és i no es pot reduir -l’Ajuntament ja té els seus economistes i administratius per estudiar-ho, aleshores caldrà o bé incrementar el preu del bus o bé reduir despesa. Aquesta, en cap cas hauria de passar per aprimar la nòmina dels empleats.