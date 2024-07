La macabra loteria migratòria

Si en una cosa ens hem posat d’acord la humanitat civilitzada és en la necessitat i el deure de protegir la canalla. Per això els nens i nenes no estan sotmesos al Codi Penal dels adults i per això les lleis internacionals determinen l’obligació dels poders públics de tenir-ne cura quan la família no ho pot fer. La condició d’infants passa per davant de qualsevol altra consideració, especialment de circumstàncies fortuïtes com la nacionalitat administrativa o el lloc de naixement.

Per això l’administració pública, la Generalitat en el nostre cas, es fa càrrec dels anomenats menors estrangers no acompanyats. Només faltaria. La paradoxa és que un cop són aquí reben ajut i atenció, però per arribar-hi han hagut de posar en greu risc la pròpia vida creuant el Mediterrani, passant l’estret sota un camió, saltant la tanca o recorrent els centenars de milles nàutiques que separen la costa atlàntica africana de les Illes Canàries. El missatge que donem als joves africans és tan clar com immoral: Si vols sortir de la misèria i aconseguir una oportunitat a Europa, primer hauràs de passar un infern. Si no mors pel camí, un cop arribis aquí seràs considerat un ésser humà (de segona, això sí) però abans només seràs una estadística, una vida anònima i prescindible. La migració convertida en una loteria macabra a la qual, per cert, hi ha molts més nois que noies disposats a jugar-hi, per allò tant arrelat en l’imaginari masculí universal del menyspreu a la mateixa integritat física com a ritus iniciàtic.

Més que discutir sobre quina administració concreta s’ha de responsabilitzar d’aquests nois i de com es finança el modest, però real pressupost associat, el què cal replantejar-se és la mateixa lògica migratòria. És moralment acceptable que els obliguem a superar (o no) un aprova duríssima per aconseguir un sostre, una dutxa diària, un plat a taula i l’oportunitat d’estudiar i guanyar-se la vida?

Només hi ha dues maneres de resoldre aquesta desoladora contradicció. La primera és enfonsar-nos encara més en el pou de la inhumanitat, aixecar més amunt els murs i fer encara més perillosa la via marítima. En moriran més, però en continuaran arribant. L’altra opció, l’única coherent amb l’esperit i la lletra de la Declaració Universal dels Drets Humans, és eliminar progressivament barreres i avançar cap a la lliure circulació de persones a nivell global. No es podrà fer d’un dia per l’altre i paral·lelament caldrà prendre mesures estructurals per millorar les condicions de vida i les expectatives als països del nostre Sud. Però els europeus i europees hem de liderar el camí cap a l’eliminació de les fronteres, perquè sabem com es fa, perquè estem en condicions materials de fer-ho, perquè encara no hem liquidat el deute moral amb les excolònies, perquè el nostre futur està estretament lligat al d’Àfrica i perquè així recuperarem influència i prestigi al món i ens podrem reconciliar amb la vella i bella idea d’Europa.