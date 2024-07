Tres centímetres separen la tomba i la glòria

Tres centímetres és la distància que separa la tomba de la glòria. Si la bala que va ferir Donald Trump en una orella hagués passat una mica més enllà, li hauria rebentat el crani i ara seria mort. En lloc d’això, va aixecar el puny amb sang a la cara mentre cridava «lluiteu, lluiteu» i un fotògraf el captava en una imatge èpica que recorda La llibertat guiant el poble de Delacroix. Amb Joe Biden comptant les intervencions per lapsus de memòria i els demòcrates indecisos sobre què fer amb ell, a Trump només li faltava convertir-se en heroi de pel·lícula bèl·lica per posar la directa cap a la Casa Blanca, amb probable majoria absoluta a les dues cambres legislatives. Amb l’afegit del Tribunal Suprem conservador, tindrà un poder quasi absolut. La paranoia conspirativa no ha trigat gaire a imaginar un muntatge dels mateixos republicans, una absurditat per poc que ens hi fixem: encertar l’orella sense tocar el cervell, des d’una distància de 130 metres, és un repte excessiu fins i tot per al més experimentat franctirador. Per la banda contrària es fa córrer la tesi d’una conspiració demòcrata per liquidar l’adversari imbatible, a qui qualifiquen de «perill per al país». El que no és imaginació sinó fet objectiu és que el fusell utilitzat es pot comprar fàcilment per mil dòlars, i aquest era del pare del tirador. També és el preferit dels republicans partidaris de la tinença lliure d’armes, i no és probable que l’atemptat els faci canviar d’opinió; al contrari, insistiran en la necessitat d’estar previnguts per defensar la seva família en aquests temps violents. Una societat armada fins les dents i en un estat de creixent polarització és l’escenari ideal perquè se’ls creuin els cables a algunes persones i expressin a trets les seves pors o confusions. Centrar les actituds és difícil quan creixen els motius de frustració, però sense tantes armes a l’abast la gravetat del risc seria menor. Al capdavall, l’arma que menys es dispara és la que no existeix.