Catalans a l’Havana

L’any 1992 vaig anar a passar tot un mes a Cuba. Volia veure el que m’havien explicat i el que havia llegit sobre la presència catalana en aquesta illa. El primer lloc, vaig anar a la Sociedad de Beneficencia de los Naturales de Cataluña del carrer Consulado, 68, de l’Havana. Valia la pena, va ser el meu centre d’operacions mentre vaig ser en aquesta illa. L’entitat fundada el 1840, és l’única que es conserva a Cuba després de la victòria dels castristes, que van confiscar totes les altres.

N’havia sentit a parlar, sobretot per un xicot que deia que hi havia anat molt a visitar-los i fins i tot els hi havia portat diners per refer una paret, que explicava que els havia caigut –evidentment, el primer que vaig fer va ser preguntar com havia quedat refeta la paret i el conserje del centre em va replicar: «No lo entiendo, usted también pregunta por la dichosa pared, pero aquí no ha caído ninguna pared» i vaig restar mut fins a la tornada a Barcelona.

A la capital cubana hi ha dues esglésies dedicades a la Mare de Déu de Montserrat, una al centre de la capital i l’altra, que és espectacular, als afores, propera a l’aeroport. S’ha d’anar al bar El Floridita, que està al costat del carrer de «Montserrae», fundat per un català, Constantino Ribalaigua, a prendre el combinat daiquiri. El català històric és a tot arreu, a Cuba. Els amos i fundadors de Partagas, o els de rom Bacardí, van ser catalans. El govern de la dictadura comunista els ho va expropiar tot. Ara, Cuba és una illa on no funciona res de res.

Transcric això de la propaganda comunista cubana «La Loma de los Catalanes en La Habana», que seria la que ara es coneix com a Plaza de la Revolución. On avi hi ha la Plaça de la Revolució, a l’Havana, abans hi havia un temple catòlic dedicat a venerar la verge catalana de Montserrat i va ser per això que aquell balcó natural va començar a ser anomenat «el turó dels catalans». És a dir, que allà on fan les concentracions castristes, amb una gran imatge del Che Guevara, era el lloc més important per als catalans...

En fi, a l’arxiu de la Sociedad de Beneficencia, vaig poder gaudir dels vells papers de l’època colonial. Hi tenen una biblioteca prou interessant. Recordo que van haver d’enretirar uns armaris perquè jo pogués veure els papers. Varen dir-me que jo era el primer en un munt d’anys que els havia sol·licitat de veure’ls. Una curiositat, aquesta entitat tenia un esbart dansaire i una colla de sardanistes, i havien après dels moviments mirant els vídeos. Vaig fruir com mai, ensenyant-los bé els passos dels curts i els llargs de la sardana. Els vaig ensenyar a comptar i a repartir (ho havia après els estius, al Patronat de Berga, amb la colla sardanista Cim d’Estela, que ensenyava a ballar i comptar). El jovent de l’Havana, a l’hora de ballar sardanes ho movia tot. Jo els deia: només cal moure el peu i taló per marcar el pas. Era tot un espectacle.

Quan vaig retornar a Barcelona, vaig haver d’anar a visitar a l’Albert Manent, que aleshores era el responsable del govern de la Generalitat de Catalunya dels catalans d’Amèrica. El primer que em va demanar va ser per si la «famosa» paret estava arreglada amb els diners que els hi havia fet portar. Quan li vaig dir que mai havia caigut cap paret no s’ho podia creure. Tres mesos després del meu retorn a Catalunya, el president de la Societat de Beneficència va venir a Barcelona. Vaig quedar amb ell, va dir-me que el Manent se’n feia creus que no hi hagués hagut l’enderroc de cap mur dels catalans de Cuba (!). n