Cròniques còmiques

Per si algú no ho sabia, avui se celebra el dia internacional dels tatuatges. Cada dia hi ha un dia internacional d’alguna cosa. A malalties conegudes per tothom, altres d’estranyes i minoritàries, contra odis a segons quins col·lectius, en record d’algun fet o d’algú. Aquest juliol, per exemple, també hi haurà el dia internacional Nelson Mandela, el del gaspatxo -en plena època de calor i amb tota probabilitat patrocinat per Don Simon- o el dia internacional del tigre, cosa que molt em temo els tigres no saben. En el cas concret del tatuatge, sembla ser que va començar als Estats Units quan els qui dibuixen coses sobre la pell o et fan més forats al cos dels que tenim habitualment es van posar d’acord per celebrar el National Tatto Day. I d’aquí es va escampar per tot el món. És el que tenen els nord americans. A mi els tatos no em diuen gran cosa. N’hi ha que els trobo exageradíssims per no dir directament horteres tipus Amor de madre. Altres, sobretot si són discrets, no em desagraden. Jo no tinc previst fer-me’n cap, tot i que això no es pot descartar mai. Ja us avisaré. És còmic que hi hagi un dia internacional del tatuatge, com còmica va ser la situació que vaig poder presenciar fa poc al parc de Sant Ignasi de Manresa. Tot i haver-hi una llar d’infants, un parc infantil i l’aspiració de ser mai una zona verda, en realitat és un gran pipi i caca can on els gossos i els seus amos campen a la seva deslligats -insisteixo, amos i gossos- excepte en comptades excepcions. Doncs bé, l’altra dia un home cridava al seu gos Darwin. Com si fos un nen li deia «jo marxo». Jo també li dic als meus nens. A vegades dona resultat, però no sempre. En aquesta ocasió, el gos ni cas. Preferia jugar amb altres gossos. Quan jo ja era un tros lluny encara vaig sentir un últim crit: Darwin !!!!. També va ser còmica la conversa que vaig sentir a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa mentre esperava que em toqués la visita del metge. Res greu, no patiu. Tot i els cartells que avisen que no es pot utilitzar el mòbil i que cal fer silenci, de cop i volta es va sentir una dona que va deixar anar: «ni la insultis i sobretot no se t’acudeixi echarle un polvo. No et convé i viuràs millor. Va a les males i només et vol tocar els collons». Literal i a crits. Quan tothom tenia l’orella parada per entreveure el desenllaç del cas, em va tocar entrar a la consulta. Sap greu però no us puc explicar com va acabar el polvo.