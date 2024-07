Fresc i barat: estiu al bus subvencionat

Ahir vaig portar el cotxe a revisió i em vaig deixar les claus de casa a la guantera. No me’n vaig adonar fins que vaig ser al portal, i se’m va acudir cridar un taxi perquè em portés fins el concessionari a recuperar-les, però quan estava a punt de marcar el número m’ho vaig repensar i vaig decidir que aquell viatge me’l pagaria l’Ajuntament. Com? Doncs agafant l’autobús, encara que em suposés caminar deu minuts entre la parada més propera i el taller. (Com és que no passen autobusos pel carrer dels concessionaris? En què es pensen que es transformen els conductors quan hi deixen el seu vehicle, o el van a buscar? Un antic acudit diu que un vianant és un conductor que ha aconseguit aparcar; s’hi podria afegir «o que ha deixar el cotxe a cal mecànic»). Deia que m’ho paga l’Ajuntament perquè cada viatge individual del servei de bus urbà li costa 1,2 euros a la caixa del comú municipal. Ahir al migdia un servidor ja havia facturat 2,4 euros per aquest concepte. En faltarien molts més per rescabalar-me els impostos que financen serveis municipals dels que no em beneficio. Una persona dels barris perifèrics que cada dia laborable agafi dos cops el bus, per anar i tornar del centre, al cap de l’any haurà pagat de la seva butxaca uns 260 euros, un cop descomptats festius i vacances, i l’Ajuntament n’hi haurà posat 520. O sigui, el doble. Ciutadans: si no obteniu retorn de l’esforç fiscal per altres vies, penseu en la possibilitat de donar voltes per Manresa en autobús. Per 60 cèntims podeu fer tota la línia Perimetral, de la Renfe a Sant Joan de Déu passant per les Bases. I per 17 euros us donen un abonament mensual il·limitat. És possible perquè la Casa Gran hi posa dos euros per cada euro que paguem els usuaris. Aquests dies de calda canicular penseu que els autobusos tenen refrigeració i vistes al paisatge i al paisanatge urbans; l’alternativa és el ventilador del menjador, mirant Verano Azul.