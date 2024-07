Una iniciativa il·lusionant

El nou president del Casal d’Europa del Berguedà, Sr. Eduard Barcons, posà de manifest, ja des del moment d’accés al càrrec, la necessitat de creació d’un nou guardó, preferiblement a compartir amb el Consell Comarcal, amb l’objectiu d’honorar aquells municipis de la comarca que en el futur s’afegeixin a concretes i meritòries iniciatives europees. No cal dir que considero la idea molt enriquidora i que vaig felicitar-ne el president i bon amic pel que suposa aquest pas en el llarg camí de les valuoses experiències amb ell compartides.

La immediata decisió a prendre en casos com aquest és la de batejar o conferir denominació a qualsevol projectat concurs amb lliurament de premi, que caldria, en la mesura possible, fos recurrent i exemplificador. I així fou que el nostre president suggerí als membres de la Junta propostes de denominació del premi, a fi que, degudament analitzades, ens permetessin arribar a escollir-ne la més satisfactòria.

Confesso que, en el meu cas particular i prèvia una mútua i analítica conversa sobre el tema, em vaig permetre suggerir-li al Sr. Barcons un nom o títol per aquest premi que, amb tot respecte per qualsevol altra possible, personalment considerava aconsellable i en el que ambdós mostrarem plena coincidència.

Com a punt de partida de la qüestió i seguint l’exemple d’alguns dels guardons ja ben consolidats a la nostra entitat, cal admetre que la seva respectiva titulació ha tingut com a directe punt de referència una personalitat històrica capaç de ser admirada per la seva trajectòria personal o professional i, d’una manera especial també, per als mateixos aspirants pel premi en qüestió.

I això fou precisament el que el Casal d’Europa ja tingué en compte en dos significatius premis atorgats. Un d’ells, de ja llarga tradició, és el “Premi Gibert”, que es confereix als meritoris treballs de recerca dels alumnes d’instituts i escoles d’educació secundària de la comarca, i que fou creat en record i honor d’Enric Gibert i Camins, eminent director que fou de l’escola radicada al vell Pavelló de Suècia de la Berga republicana i procedent de l’Exposició internacional de Montjuïc.

I l’altre, de molt més recent creació, és el concurs i premi dedicat a aquella dona berguedana que hagi demostrat una exemplar trajectòria social o cultural. Porta el nom de “Zaida Catalan”, il·lustre política sueca, originària del nostre agermanat municipi nòrdic de Högsby i filla de pare emigrant procedent de Xile amb el cognom Catalan, probablement ja indicatiu d’un llinatge procedent de la nostra terra. Però el que majorment dignifica el cognom de Zaida com a titular del premi és el fet d’haver estat de jove la universal heroïna salvatgement assassinada al Congo on l’havia enviat l’ONU en compliment d’una missió pacificadora.

I concretant-nos ara a la denominació proposada al president Barcons i per ell em plau que estimada com a favorable, em porta a la meritòria persona de Pere Comas i Calvet, l’il·lustre berguedà nascut l’any 1892, doctor en Dret, tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Ell fou, sense cap dubte històric, la personalitat que en els esmentats anys republicans dels 1930, amb els presidents Macià i Companys al davant, tingué una decisiva influència per tal que el Pavelló de Suècia, fidelment reconstruït, fos traslladat des de Barcelona a la nostra ciutat on esdevingué aquella escola exemplar abans esmentada.

De realment il·lusionant cal qualificar la iniciativa del nostre president Eduard Barcons, de crear aquest nou guardó de nom Pere Comas, sobre el qual ell mateix ja en donarà complida explicació el Dia d’Europa a commemorar d’aquí ben pocs mesos i que, com cal esperar, constitueix un nou repte a expandir per altres municipis de la comarca, la projecció cultural i econòmica de l’ample espai europeu.