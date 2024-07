El problema són els diners

El PSOE i el PP estan d’acord que Catalunya s’ha de mantenir dins el règim comú de finançament de les autonomies. Els socialistes volen obrir la mà i resoldre els problemes que planteja el sistema actual, que fa gairebé 10 anys que havia de ser reformat, però no accepten apartar-se del que diu l’Estatut i no volen ni sentir parlar de res que s’assembli al concert basc.

A la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dilluns va quedar novament clar que el govern central i les comunitats autònomes no accepten la proposta de «finançament singular» per a Catalunya que la Generalitat va proposar fa un temps i que la consellera Natàlia Mas va defensar, afirmant que no genera cap perjudici per a les altres comunitats autònomes, mentre que el sistema actual és «arbitrari, opac i injust per a certs territoris», entre els quals hi ha Catalunya.

Des de 1980, hi ha hagut set acords principals sobre el sistema de finançament autonòmic. El darrer va ser el 2009 i es va perpetuant en el temps, tot i els problemes que arrossega. Els governs que havien de reformar-lo han anat ajornant la decisió perquè els fa pànic resoldre una redistribució de recursos que és molt lesiva per als interessos d’algunes comunitats, com ara Catalunya, però molt favorable per a d’altres autonomies on governen o han governat el PSOE i el PP.

Quan es parla de l’encaix de Catalunya a Espanya sembla que els problemes siguin bàsicament polítics, però el problema de fons són els diners. Catalunya continua essent vista per moltes comunitats com la gran munyidora del sistema de finançament actual, mentre que la realitat, com va dir fa poc Salvador Illa, és que és la tercera comunitat en aportar recursos i la catorzena en rebre’n. I això, que sembla un argument de pes, continua essent el gran problema que deixa el govern de la Generalitat amb menys recursos dels que en justícia li correspondrien.