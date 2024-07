Stradivarius suma en el creixement

Fa dies que Stradivarius, del grup Inditex, està aixecant una gran nau a Cabrianes, a la vora d’on ja té un dels seus principals magatzems. No és una nau qualsevol, té molt més alçada que les del voltant (fins a 32 metres) i una gran superfície de planta (més de 10.000 m2). El tractament exterior vol tenir colors que s’avinguin a la paleta natural de l’entorn per reduir l’impacte visual. Que Stradivarius, o Inditex, hagi triat l’opció Cabrianes per fer la seva nova inversió diu molt a favor del tracte que deu haver rebut en els darrers anys al municipi de Sallent. A les instal·lacions actuals hi treballen 400 persones i l’empresa considera que hauria de poder posar en marxa el nou magatzem sense creació de més llocs de treball. En tot cas, que es faci a Sallent/Cabrianes voldrà dir que no es fa en un altre lloc i que, encara que no hi hagi increment de plantilla, l’empresa es manté amb els dos peus posats en aquest territori. En els darrers mesos, els indicadors econòmics van millorant, i encara que a la Catalunya central l’alegria industrial tradicionalment arribi amb un cert retard, hi ha cada dia més mostres de millora. Si no es vol, no cal que Stradivarius sigui vista com l’empresa del model a seguir. Signifiquem-la com una més, com a mínim. I en la suma de totes les iniciatives que arribin al territori central hi hem de veure un creixement de futur.