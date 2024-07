La llunyania de Rodalies

«Rodalies repeteix com a transport més mal vist a l’àrea de Barcelona» és el titular que encapçalava una notícia publicada aquesta setmana per El Periódico (del mateix grup editorial que Regió7). I hi afegia en el subtítol: «Com més allunyat està el ciutadà, més baixa és la nota que s’atorga a l’oferta pública». Encara més. El periodista constatava (i destacava) en l’arrencada de la informació que «així que un s’allunya de Barcelona cap als confins de la província, la volença pel transport públic va decaient. Perquè si a la gran ciutat l’oferta és més que suficient, en el cas de les comarques, sobretot les més perimetrals, la confiança, i l’eficiència, perden força». Tot plegat, és el que es deriva de l’última enquesta de mobilitat encarregada per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que posa de manifest que el servei de Rodalies Renfe és el més mal valorat de totes les modalitats de transport possibles, amb una nota mitjana de 6,1. Però amb un important contrast: els residents a la capital catalana li donen un 6,4, mentre que els de comarques com el Berguedà, el Maresme o el Garraf el rebaixen a un 5,6. En l’altre extrem, anar a peu rep la puntuació més alta, tocant el 9. Com tantes altres enquestes i/o estudis als que es destina temps i diners (públics), els resultats tant indignen l’usuari per la seva evidència (hom es pregunta: per saber això cal pagar uns estudis?); com el ‘consolen’ perquè, si més no, sembla que els qui ho gestionen (i ho ignoren, perquè sinó no caldrien enquestes) s’assabenten que, per aquestes contrades -en aquests «confins», com ho anomena la notícia de manera molt evocativa-, Rodalies és vist com un servei que tracta l’usuari com a ciutadà de tercera. Altra cosa serà que el coneixement del fet comporti actuacions, però cal començar per eliminar la ignorància. En la descripció hi ha un concepte clau: llunyania. Constata l’estudi, i recull la notícia, que com més allunyat està el ciutadà, més penalitza la nota que atorga. Aquesta llunyania fa referència a una distància física (en aquest cas, respecte Barcelona i la immediata àrea metropolitana, que és un eix de pivotació, com a bon centralisme). Però el que més fereix el ciutadà i usuari ‘llunyà’, el que el fa ser veritablement crític, és veure com, pel fet de ser de comarques, el que s’allunya és l’oferta i la qualitat del servei respecte el que es presta conforme un s’acosta a la metròpolis. La llunyania no és física. La llunyania és de mentalitats, de plantejaments i de voluntats.