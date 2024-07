L’estadística és una ciència que permet recollir dades i que facilita la presa de decisions. En els darrers anys, les estadístiques s’han convertit en una de les armes més potents que utilitzen polítics i grans empreses per justificar allò que fan o volen fer. Al segle XIX, però, Benjamin Disraeli, escriptor i polític- ja es va avançar en el temps quan va encunyar una frase encara vigent: «hi ha mentides, grans mentides i estadístiques». L’era d’internet i els famosos algoritmes encara facilita més que, cada dia, disposem de noves dades per justificar-se. Els periodistes ens van formar perquè portéssim la cuirassa que ens protegís de l’acusació permanent de mentiders i manipuladors. Ara, els que es dediquen a les estadístiques també són sospitosos.

Moltes de les estadístiques que ens serveixen cada dia les administracions públiques no passen de ser mínimes referències o indicadors d’un àmbit determinat. Les dades, sovint han estat cuinades d’acord amb els gustos de clients. Durant anys, les sumes, restes, multiplicacions i divisions, en forma d’estadístiques, ens deien que a la Feria de Abril de Catalunya hi anava molta gent, fins i tot, 3 milions de visitants. A tothom li anava bé. El gran globus que s’havia inflat va petar de cop quan un col·lectiu independent va demostrar que no se superaven els 455.000. La feina de contrastar fets i dades, que en diuen fact-checking, és feixuga i, massa vegades, no es fa. Com a molt, els mitjans de comunicació que disposen de recursos humans i econòmics.

Hi ha estadístiques negatives relacionades amb la ciutat de Manresa que canviarien del tot en la mesura que incloguessin la Manresa metropolitana, la que inclou Pineda de Bages i municipis veïns. Ni seria tan pobre, ni tindria un nivell d’immigració tan alt, ni el nivell formatiu seria tan baix... La mateixa medecina es podria aplicar a Terrassa, Lleida o Tortosa. Una de les feines amb futur és la de cuiner de dades. Ho vivim en les enquestes i sondeigs electorals. Ho veiem a les grans empreses que, en un vist i no vist, poden passar de grans pèrdues a importants beneficis. Les columnes dels Excel també ho aguanten tot. Dades aparentment objectives: entrades, sortides, interessos, beneficis, despeses, inversions, amortitzacions i altres conceptes econòmics, inserits segons com bufen els vents.

El periodisme, enmig de l’allau d’estadístiques, es va apuntar al que se’n diu «periodisme de dades», una especialitat que ha agafat una notable rellevància a partir de la creença de l’objectivitat dels números. Això ens pot permetre saber, per exemple, els índexs d’ocupació o d’atur per comunitats autònomes, províncies, ciutats, barris. Molt bé. Però, què queda? Només les grans dades, les que ens diuen que cada vegada hi ha més gent que treballa i que la fletxa de l’ocupació va amunt. Però, quants són contractes per formació? Quants són intermitents? La realitat, constatable, però, és que el país és ple de famílies i persones amb sous ridículs, que comparteixen pisos, que només la màgia els permet arribar a final.