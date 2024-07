El periodista acudeix a la cita de Sánchez

«Cal garantir una premsa lliure, independent i plural». «Els vells enemics» de la democràcia s’han dotat de «noves i potents eines». Amb aquestes, poden fer una «difusió massiva» de fake news a través de les xarxes socials. Són arguments del president espanyol Pedro Sánchez en el seu projecte de regeneració democràtica. El president va mostrar ahir les línies bàsiques de treball i va encarrega el desenvolupament del projecte a dos ministres, un del PSOE i un dels Comuns, Félix Bolaños i Ernest Urtasun. Aquests són els que haurien de parlar de com es garanteix el dret a la informació i el respecte a un sistema des de les eines pròpies d’una democràcia.

Els periodistes tenim assumit que hi ha problemes en el sistema actual que perjudiquen la veritat, en primer lloc, i la nostra credibilitat. Per tant, la resposta dels periodistes no pot distar de la que ahir mateix va expressar el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de la Informació. Reflexió i noves propostes? Només que si pels fonaments de la casa demanem el parer de l’arquitecte, per als fonaments de la comunicació hi haurien de tenir veu els periodistes.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de la Informació de Catalunya consideren «un bon punt de partida les mesures presentades pel president del Govern d’Espanya al Congrés dels Diputats, dins del pla de regeneració democràtica, especialment les que afecten l’ecosistema mediàtic». Ep, però hi manca la concreció. No és senzill el propòsit i en tot cas Sánchez ha de saber que els periodistes defensem que els mitjans de comunicació han d’estar lliures d’intervencions governamentals i se li recorda que ja existeixen mecanismes d’autoregulació, com el CIC, en línia amb el que marca la Llei Europea. En què estem d’acord: en tenir un periodisme digne, honest i responsable, en contraposició a pràctiques que deterioren la qualitat democràtica. En parlem? n