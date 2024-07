La resposta més dràstica a les fotomultes

Aquests dies d’estiu tinc més temps per llegir el diari, i fent-ho he arribat a una conclusió: amb la quantitat de bones idees que tenen els partits de l’oposició municipal, és una llàstima que no estiguin governant, però amb la quantitat de bones idees que anuncien els partits del govern, seria una llàstima que no governessin. Arribats a aquest punt, llanço una proposta per aprofitar al màxim les virtuts de tots ells sense obligar-los a governar plegats, perquè els sobrevindrien urticàries i llagues d’estómac. És la següent: Igual com cada partit accedeix al consistori segons els vots obtinguts, es podria fer el programa de govern amb l’agregació proporcional de les seves idees. Les candidatures n’elaborarien llistes prioritzades, i s’agafarien les primeres segons el resultat electoral. A Manresa, posem per cas, per cada 24 idees d’ERC se’n recollirien 20 de Junts, 14 del PSC, 10 de Fem, etcètera. Ja deuen haver endevinat l’aparició d’un problema important: no seria gens estrany que la llista de síntesi presentés contradiccions insuperables entre propostes incompatibles. El primer que cal dir sobre això és que els compromisos contradictoris són el pa de cada dia de la política. Quantes vegades no ens han promès augmentar la despesa, reduir els impostos i sanejar el dèficit, tot alhora i de seguida? I d’altra banda, cal examinar si la contradicció és realment insuperable. Posem per cas que, a Manresa, Junts vol eliminar les fotomultes i Fem vol prohibir la circulació de vehicles particulars a tota la ciutat. Les respectives filosofies subjacents són del tot incompatibles, però la norma podria no ser-ho: si no circulen cotxes no calen les fotomultes i es poden aprovar totes dues iniciatives al mateix temps. Amb ganes i un bon oli es pot amanir gairebé tot. Només cal posar-hi imaginació.

Postdata: L’Ajuntament no ens regala 1,2 euros per cada viatge en autobús, com vaig escriure ahir, sinó 0,8. Per rescabalar-nos dels impostos encara hi hem de viatjar més.