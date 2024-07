Sectors a l’alça a la comarca del Bages

Un informe elaborat per la Diputació de Barcelona radiografia l’evolució econòmica de les comarques de la demarcació l’any 2023 en relació a l’any anterior. Les realitats de les diferents comarques que integren aquest territori són molt diverses (en el seu component turístic, per exemple), però l’estudi permet fer comparatives sobre les grans xifres referents al sector empresarial i al mercat de treball.

En aquest sentit, el Bages, presenta una evolució divergent respecte a la demarcació, ja que mentre hi creix l’atur quan no ho fa al conjunt de comarques, l’ocupació registrada ha experimentat un increment lleugerament superior a l’evolució de la demarcació. El Bages es manté com la segona comarca del territori amb la taxa d’atur més elevada, per darrere de l’Anoia, i creix especialment entre la població estrangera (+7,5%). Alhora, però, l’ocupació registrada augmenta sobretot entre els forans (+8,1%). I mentre el nombre d’empreses va recular l’1,3%, el nombre de llocs de treball va créixer el 0,9%, i ho va fer gràcies a l’impuls d’una indústria a l’auge a la comarca, l’agroalimentària, que va aportar 375 llocs de treballs més al territori. Les activitats sanitàries en van aportar 200. Són dos sectors amb futur al Bages, que demostren amb xifres el seu pes creixent en l’economia local. Dos factors que impulsen la remuntada comarcal.