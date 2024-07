Consorci tributari o fracàs

Diumenge passat els consellers nacionals del PSC van mandatar a la Comissió Executiva del partit per tal d’establir els acords que siguin necessaris per a la formació d’un govern de la Generalitat compromès en fer avançar el país en termes de transformació social, sostenibilitat, benestar, progrés i autogovern.

Com és normal les negociacions per la investidura d’un candidat solen ser discretes, en aquest cas no hi ha ni un globus sonda per distreure l’atenció, la mare dels ous està en el finançament de la Generalitat, un finançament que es vol singular i que alhora augmenti l’autogovern. Dilluns es va veure que la cosa no serà fàcil, la consellera d’economia de la Generalitat, Natàlia Mas, va anar per primera vegada, i això sí que és una molt bona notícia, al consell interterritorial de política fiscal i financera i va poder veure amb primera persona que certes mesures no seran de fàcil aplicació. Quan es parla de com repartir diners tothom és singular i tothom té particularitats, siguin del partit que siguin.

Fa algunes setmanes vaig escriure que si el camí que agafaven els negociadors era el d’esprémer al màxim l’Estatut podrien arribar a un acord, a un molt bon acord per Catalunya; ara bé, si Esquerra s’encaparra en el concert serà impossible que surti. Un cop més m’hi reafirmo i estic segur que des d’esquerra valoraran el pas endavant vers la cosobirania financera que suposa la constitució del Consorci Tributari de Catalunya.

Deixar passar l’oportunitat històrica de constituir un govern de progrés que impulsi polítiques centrades en el benestar, i de consensuar un programa mínim inspirat en el combat contra les desigualtats, en el reforçament del caràcter social de la nostra democràcia, en la defensa i promoció dels drets de ciutadania, en l’impuls d’una transició ecològica imprescindible per combatre el canvi climàtic i en avançar en l’autogovern de Catalunya tindria un alt cost polític per les forces de progrés i, cosa que és el mateix, molt probablement donaríem una oportunitat d’or a la dreta populista en unes noves eleccions.

Els catalans hem de seguir el pas dels britànics i francesos i barrar el pas a la dreta, és el que els ciutadans ens han demanat amb el seu vot. Per més difícil que sigui un acord els nostres polítics tenen l’obligació de fer-ho possible, buscant sortides imaginatives, però amb futur.

P.D. El futbol reflexa perfectament una societat, la selecció espanyola es va imposar en el torneig de l’Eurocopa. Aquesta selecció a diferència de l’anterior selecció campiona de fa dotze anys, és una selecció multiracial, i dues de les seves figures són fills d’immigrants, fidel reflex del que és avui la societat espanyola. Farien bé els nostres representants de no negar aquesta nova realitat que canvia a gran velocitat i faríem bé tots nosaltres d’acceptar-ho. La immigració és un fet immutable i, per tant, cal adaptar-nos a ella. Fer populisme d’aquest fet, pot funcionar políticament, però ens porta al fracàs com a societat.