L’R4 entraa la tauladel traspàs

Generalitat i govern de l’Estat es comencen a mirar ara la possibilitat d’incloure en la negociació del traspàs de rodalies la maltractada línia R4 en el tram Barcelona-Manresa-Calaf-Lleida. Si les parts es plantegen incloure, ara, aquesta línia en la negociació vol dir, com va mantenir aquest diari després de parlar amb les diferents parts de la taula, que abans no hi era, per molt que alguns polítics i algun mitjà local insistís en la idea que havia quedat inclòs en la negociació. En el primer moment d’aquesta negociació de traspàs entre administracions es va dir que quedaven excloses de l’acord els recorreguts en els que hi havia, compartit, tens de viatgers i de mercaderies. Tant se val el passat, els arguments i el que s’ha dit fins ara si la rectificació permet incloure l'R4 entre les primeres línies a traspassar, i a invertir!. No s’entendria un traspàs sense una revisió de la situació de la comunicació de Manresa i Calaf en tren. Ja s’ha explicat per activa i per passiva que la capital del Bages tarda tant o més en fer els trajecte fins a Barcelona ara que quan es va posar en servei. Ja s’ha dit que hi ha un coll d’ampolla insalvable al túnel de Montcada per entrar a Barcelona, però hi ha molts més temes a analitzar en aquesta línia. I fins i tot aquests entrebancs més greus poden tenir alguna variant que doni més joc al tren de Manresa. Segur.