Només són jugadors de futbol

La selecció espanyola va exhibir un joc fantàstic durant l’Eurocopa, derrotant les seleccions que, a priori, eren candidates per guanyar el torneig. Afortunadament, per als qui els agrada el futbol, l’equip espanyol es va imposar a seleccions com la francesa o l’anglesa, que es van limitar a especular i a esperar la victòria per un cop de sort o per una errada del rival. L’Eurocopa va servir també per encimbellar jugadors com Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri o Dani Olmo, que ja se sabia que eren bons jugadors, però que en aquest torneig es van exhibir davant de tot el món.

Però a l’hora de la celebració, tot se’n va anar en orris. Com acostuma a passar —ho hem vist en celebracions de títols per part del Barça o del Madrid— els jugadors tenen dificultats per articular un discurs mínimament coherent quan surten del guió que estan acostumats a recitar i que els ajuda a explicar tant una victòria com una derrota. En la celebració del títol de la selecció espanyola, amb algun jugador perjudicat pels efectes etílics, es van sentir i veure coses de vergonya aliena: «Gibraltar és espanyol», «Lamine, menja pernil», algun jugador amb una bandera espanyola amb el toro d’Osborne o el gest de menyspreu de Carvajal al president, Pedro Sánchez.

Aquests jugadors i bona part dels integrants de l’actual selecció espanyola han evidenciat que saben jugar a futbol, i el seleccionador, que és capaç de fer-los jugar com un equip cohesionat. Han demostrat el que havien de demostrar al camp, i no cal demanar-los que representin res més del que són: jugadors de futbol. I si Carvajal simpatitza amb l’extrema dreta, o Morata vol que Gibraltar torni a la situació en què estava abans del tractat d’Utrecht, no té més valor que si ho fa qualsevol ciutadà anònim, perquè al capdavall els jugadors només es representen a ells mateixos i la seva feina és jugar a futbol.