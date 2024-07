La mort, aquest dimecres, de la Rosa Regàs m’ha fet adonar que les dones ens estem quedant orfes de referents. Les grans intel·lectuals, escriptores, artistes i activistes han anat desapareixent, deixant-nos un llegat inestimable però també el silenci tronador de la seva veu absent. Aquestes dones han fet possible que avui puguem ser nosaltres mateixes i desenvolupar-nos amb més plenitud gràcies a les desigualtats de pensament i d’acció que van combatre.

La sensació de la mort de Rosa Regàs ha estat gairebé igual que la que em va provocar la pèrdua de Montserrat Roig, aquell 1991, quan just començava els meus estudis de Periodisme. A ella la vaig descobrir ben joveneta, a través del «Personatges», el programa d’entrevistes en blanc i negre que feia al circuit català de TVE, a finals dels 70. La seva actitud personal i trajectòria professional impecable com a periodista i escriptora la van convertir en un dels meus referents des del minut zero; Roig va definir les coordenades per a moltes de nosaltres i la seva llum encara ens il·lumina avui. La Roig, però, va marxar massa aviat.

La Rosa Regàs, escriptora i editora, ha mort amb 90 anys. Regàs era coneguda pel seu activisme social i polític, participant en diverses iniciatives a favor dels drets humans, la igualtat de gènere i la llibertat d’expressió.

I, com sol passar sempre, una pèrdua et porta a pensar en una altra. Malauradament, no només han marxat la Rosa Regàs i la Montserrat Roig. També ens han deixat figures com la Maria Aurèlia Capmany, una altra gran escriptora i activista catalana que va lluitar pels drets de les dones i la cultura catalana -i que va morir el mateix any que la Roig ...-; Marguerite Yourcenar, la primera dona a ingressar a l’Acadèmia Francesa (1987); la gran Almudena Grandes, amb les seves novel·les que van captivar lectors de tot el món (2021); i Concha García Campoy, una de les periodistes més brillants i una veu de ràdio única (2013).

Altres periodistes referents, com la Victoria Prego, una de les primeres dones que va presentar informatius a la televisió (2024), i la María Antonia Iglesias, exdirectora d’Informatius de TVE (2014), totes dues van exercir el seu ofici amb passió i rigor des de la i han deixat un buit en el periodisme. També hem acomiadat a la fotògrafa Colita, coneguda per capturar la vida cultural de Barcelona (2023); l’actriu Itziar Castro, que va destacar per la seva valentia i autenticitat (2023); la polifacètica Silvia Tortosa, actriu i presentadora -crec que de les primeres persones que van ser capaces de fer entrevistes en anglès a la televisió- (2024). Seria injust deixar de banda la política, on tenim dones la Carme Chacón (2017), o la Cristina Alberdi, advocada i política, qui també ha estat una figura clau en la lluita per la igualtat (2024).

Aquestes dones, com Regàs, Roig i les altres mencionades, ens han deixat un llegat que ens inspira a continuar lluitant per un món més just i igualitari. La seva memòria no només ens recorda el camí recorregut, sinó que ens encoratja a continuar avançant. Honorar-les significa reconèixer el seu treball i compromís, assegurant-nos que els seus esforços no han estat en va.