Seguint les notícies dels mitjans de comunicació sovint acabes força desencisat i un xic deprimit en constatar com les informacions dolentes predominen sobre les bones. Així doncs, quan es publiquen notícies positives aquestes es converteixen en una providencial alenada fresca que reconforta l’ànim.

Dic això perquè el passat dijous 11 de juliol a la portada d’aquest diari s’hi anunciaven un parell de reconfortants notícies referents a dues entitats manresanes. S’informava que Ampans tindrà a Balsareny una residència per a discapacitats complexes i que el teatre Kursaal aconsegueix una de les millors xifres d’ocupació en el primer semestre de l’Any.

A les pàgines 2 i 3 com a tema del dia s’explicava minuciosament les molt bones xifres d’ocupació dels espectacles organitzats durant el primer semestre d’aquest any. Aquest bon resultat cal atribuir-lo a la bona gestió de Manresa d’Equipaments Escènics (MEES) i al fantàstic treball de l’associació cultural «el Galliner». En el reportatge s’hi explica una dada que passa desapercebuda per al públic i que fa referència al Servei Educatiu del Kursaal amb els seus respectius projectes on participen alumnes i cors de la gent gran de la Catalunya central.

Fa uns quants anys, la iniciativa de «el Galliner» per recuperar el teatre Kursaal va portar l’entitat a emprendre diverses accions reivindicatives molt creatives, tant de mobilització com de participació ciutadana. Avui el Kursaal s’ha convertit en un referent de les arts escèniques de tot Catalunya. Resumint: el Galliner ha sacsejat -i ha revolucionat- la vida cultural manresana.

Retornant a l’altra notícia positiva, a la pàgina 8 s’explicava detalladament el nou projecte d’Ampans consistent en una residència a Balsareny per acollir a nois i noies amb discapacitat intel·lectual, autisme i trastorns de conducta que necessiten una atenció adequada les 24 hores del dia. Està previst que funcioni a principis de l’any que ve. A l’article Ampans denuncia la preocupant manca de places especialitzades d’atenció a les persones que requereixen aquest servei assistencial.

Ampans creada del no-res l’any 1965 ha tingut un espectacular creixement. L’any que ve es compliran 60 anys d’ençà que un grup de pares i mares davant la mancança de serveis especialitzats d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual van mobilitzar-se per sensibilitzar a la societat. I per aconseguir els seus objectius van haver de recórrer també a creatives campanyes com «salvem Comabella», recollida nadalenca de paper i vidre, etc. El resultat dels esforços dels voluntaris/es -i dels professionals- està a la vista: acolliment residencial, formació, inserció laboral, serveis diversos… Creació de projectes comercials com jardineria, formatgeria, vinícola, restauració, etc.

Ambdues entitats són models d’emprenedoria, de voluntariat i d’altruisme. Vet aquí dues entitats imprescindibles en els seus respectius àmbits (cultural i assistencial) i que formen part de l’extens llistat d’associacions que Manresa sortosament té. Entitats que fan bategar la ciutat i la societat. Associacions que fan somiar en què un altre món és possible.