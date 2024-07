Viure 4 anys en una gàbia

Un home utilitzant una mascareta al carrer / EFE

Finals de juny de 2024. Una sobretaula amb uns amics. Tots, inclosa l’autora, som de la generació Z, és a dir, nascuts entre el 1997 i el 2012. Ells rememoren els últims anys de la seva vida, jo els escolto. Un patró que es repeteix durant la conversa em fa mantenir-me en silenci i parar atenció a les seves paraules. Situen les seves fites «abans» i «després de la pandèmia». Sense adonar-se’n, parlen de l’arribada de la covid a l’Estat com un punt d’inflexió vital.

14 de març de 2020. La covid-19, que semblava llunyana, infecta milers de persones a Espanya. El desconeixement sobre el virus i la seva duresa, sobretot amb els col·lectius més vulnerables, obliga a un llarg confinament. Per a alguns, els habitatges esdevenen un lloc de pau; per a d’altres, gàbies.

4 de maig de 2020. Comença la desescalada per fases. Milers de persones ja no hi són. Enmig de la foscor, gradualment es flexibilitzen algunes mesures. El virus no ha marxat, ni té intenció a fer-ho, però comença el camí cap a l’anomenada «nova normalitat». Una idea que semblava extreta de Matrix.

17 de juliol 2024. Amb perspectiva, em sembla raonable que l’arribada de la covid s’hagi convertit en un mur que va dividir les vides de moltes persones. Ja som capaços de fer l’exercici que ens permet observar-ho des de la llunyania i de veure-hi un abans i un després. Però la realitat és que el virus ni les seves conseqüències han desaparegut. Molts encara viuren a la gàbia. Les infeccions no han desaparegut, de fet, aquesta setmana, els hospitals catalans registraven 494 ingressats a planta i 14 a la UCI.

També hi ha qui encara conviu amb les seves seqüeles. Vides truncades per la covid persistent o l’empitjorament de la salut mental de moltes persones -sobretot, joves- arran del confinament. «Sento que la meva ansietat va incrementar-se durant aquelles setmanes i no m’he pogut recompondre», lamentava un dels joves a qui escoltava fa poc.

Unes paraules que, lamentablement, em van fer pensar en la importància de no oblidar aquells dies. És vital que no deixem de banda els valors que la covid va fer-nos potenciar. Encara que la inestabilitat econòmica, les morts i l’aïllament ens van caure com una llosa, la covid també ens va permetre veure la cara més solidària i empàtica de la societat. Uns valors més necessaris que mai i que ens poden ajudar a fer-nos la vida una mica més senzilla en un moment tan convuls com l’actual.