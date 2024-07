Cremem el barri vell de Manresa

Una imatge del carrer de Santa Llúcia de Manresa / Maria Sobrerroca

No cal ser tant destructiu ni irracional com l’incendi provocat per les tropes borbòniques del 1713, que va calcinar mig miler de cases, la meitat de la ciutat, ni com les flames enceses per l’exèrcit francès el 1810, que van convertir en cendra uns set-cents edificis, tres quartes parts del total, segons calculen els historiadors. Però a la Manresa del 2024 li cal una nova purga al Centre Històric. Per crisis, en aquest cas econòmiques i socials, deixadesa, falta d’inversió pública i privada i el pas dels anys, el barri antic de la capital del Bages ha quedat en un estat lamentable.

Coincideixen en aquest diagnòstic bona part de la trentena de veïns, la gent que hi viu, la que ho pateix en pròpia pell cada dia, que aquest diari va entrevistar per al reportatge El Centre Històric de Manresa: auge o declivi?. Una d’elles, Remedios Sánchez, apuntava que la decadència va començar quan la gent que hi vivia va marxar-ne a la recerca d’habitatges que estiguessin en millors condicions i més accessibles. Altres, parlaven del que s’ha dit i repetit des de fa anys: comerços tancats i inseguretat.

Ara mateix, a Marc Aloy, Anjo Valentí i Joan Vila els passa com a Tom Hanks, Shelley Long i Aleksandr Godunov a la divertida comèdia del 1986, Esta casa es una ruina. Tenen a les mans les claus d’una gran mansió, però aquesta cau a trossos: no s’aguanta res, ni el marc de la porta, ni l’escala de fusta, ni les bastides, que acaben cedint en una de les escenes més icòniques de la pel·lícula. Per a consol de tots, aquella història, tot i incloure banyes i llàgrimes, acabava amb final feliç, així que, per a Manresa, potser també hi ha esperança.

No serà fàcil. La bola es va fent cada vegada més i és més grossa. Durant anys s’han anat fent accions molt acotades i se’n segueixen fent, com el Protocol d’Actuacions en el Parc d’Habitatges, que hauria de donar fruits visibles en sis-dotze anys en paraules d’Impulsem. Però cap d’aquestes iniciatives és holística, per intentar resoldre les principals problemàtiques a la vegada (salubritat, habitabilitat, serveis i seguretat). Tot això només s’aconsegueix a través de l’urbanisme transformador. Cal ser valent i fer foc nou, obrir noves vies d’accés, reordenar carrers, ensorrar el que ha quedat vell i sense valor, reubicar serveis i crear nous fluxos i espais de trobada. I, tot això, aplicat comptant amb la Geografia Urbana i no només al dictat de l’Arquitectura, com sol passar en aquesta ciutat.