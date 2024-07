S’atribueix al líder polític turc Recep Tayyip Erdogan, la frase «la democràcia és com un tramvia en què viatges fins a arribar al teu destí». Aquesta concepció de la democràcia com una qüestió purament accessòria i instrumental, de la que se’n pot prescindir quan fa nosa, es va estenent entre els líders polítics. Com explica molt bé el periodista britànic Gideon Rachman en el seu llibre L’era dels líders autoritaris, ara ens trobem en mig de l’atac global més perllongat que han patit els valors democràtics liberals des de la dècada de 1930. Des de l’any 2005 el nombre de països en els quals la llibertat s’ha vist reduïda cada any és més gran que aquells que experimenten un increment de les seves llibertats polítiques i civils. Es difuminen les fronteres entre democràcia i dictadura. Els líders populistes i autoritaris condicionen el rumb de la política internacional. El seu poder es fonamenta en unes condicions econòmiques i socials productores de desarrelament i de conflictes, on es generen poblacions sense lligams socials, morals ni intel·lectuals, que necessiten viure amarats per les emocions tribals més primitives. És l’extremisme i la radicalització de la gent ressentida, especialment dels membres de les classes socials que han perdut terreny a causa dels canvis econòmics i productius i que reaccionen davant dels canvis amb emocions viscerals en lloc de fer-lo amb propostes enraonades. En aquest sentit, el creixement de l’autoritarisme és l’expressió d’un doble fracàs: el del capitalisme neoliberal i el de l’esquerra que no ha sabut donar alternatives.

De fet, l’equilibri entre democràcia i capitalisme sempre ha estat precari. Per la seva pròpia naturalesa, l’economia capitalista aspira a mercats desregulats i sense normes. El somni humit del capitalisme financer, fins ara, era aconseguir que tot el planeta fos un paradís fiscal. Però ara ja no en té prou. Es tracta d’aconseguir que tot el planeta sigui un paradís polític, sense sindicats, amb serveis públics mínims, sense organitzacions socials, sense lleis que restringeixin la seva acció depredadora. A hores d’ara, sectors cada cop més amplis de les classes dirigents del capitalisme mundial, estan convençuts que la democràcia és perjudicial per al creixement dels mercats i estan actuant en conseqüència. Com escapar a l’acció de l’estat, trobar una via per eludir l’acció política en totes les seves formes és avui la principal preocupació d’un sector cada vegada més influent del capitalisme, que ha detectat que es donen les condicions socials per provocar una gran mutació en el contracte social vigent i que s’estan organitzen i coordinant per accelerar els processos de dissolució social provocats per la crisi econòmica, ecològica i social. Aquesta és una nova etapa d’un procés iniciat als anys 70 del segle passat, que va agafar una nova embranzida a finals del 90 amb la caiguda del mur de Berlín i que ha tingut com a fil conductor el radicalisme del mercat, és a dir fer de la llibertat de mercat un mitjà per reorganitzar tot el sistema polític mundial en el seu conjunt.