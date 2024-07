No ens queda ni l’esport

No fa ni una setmana de la final de l’Eurocopa de futbol disputada a Alemanya, que tants titulars ens ha deixat i molts d’ells, malauradament, poc tenen a veure amb el futbol sinó amb d’altres dèries i fòbies que converteixen l’esportista en una trista mercaderia, un titella una paròdia d’ell mateix. En definitiva, una instrumentalització desmesurada.

Però avui no vull escriure ni d’en Lamine Yamal (que bé que juga, el noi de Rocafonda!) ni d’en Carvajal ni de cap altre. El futbol per un dia es pot quedar tranquil, que ja té milions de persones pensant-t’hi cada dia, inventant noves competicions a països cada cop més llunyans i poc democràtics, amb uns pressupostos que són ofensius, en un context on hi ha tantes dificultats materials per poder (sobre)viure.

El futbol descansa i ens arriben les olimpíades de París, tot un esdeveniment en el qual, com cada quatre anys, una vegada més passaran moltes més coses que la simple pràctica esportiva d’elit. Centenars d’esportistes porten anys preparant aquesta fita, entrenant, lesionant-se, però l’esportista és la part més feble i més mal i injustament tractada en tot aquest entramat.

No sé si recorden el nom d’Eufemiano Fuentes, un metge acusat de dopar ciclistes. Doncs a aquest senyor, en unes declaracions enregistrades amb càmera oculta que emetrà la cadena alemanya ARD, se’l pot escoltar dient que el govern espanyol li va demanar que preparés esportistes per als Jocs Olímpics de Barcelona 92 i textualment diu que el volien perquè calia guanyar medalles fos com fos. Ai, Barcelona!, sempre aclamada com una de les millors i ara resulta que no hi va haver joc net, i de nou la porqueria recau damunt dels esportistes.

Perquè l’Eufemiano que parlava tan a gust de les seves gestes i del seu saber fer no vol dir noms, ja que li podria caure una denúncia, però no costarà gaire saber, si més no, els possibles damnificats, ja que aquest metge no va pas entrenar tots els esportistes sinó els d’algunes especialitats. En qualsevol cas, el mal ja està fet i és evident que no tindrà un final feliç.

Ens passem el dia referint-nos a l’esport com un espai de creixement personal, que permet assolir bons hàbits saludables, que genera espais relacionals, de convivència, de valors i no sé quantes coses més (i totes bones, és clar). Però ens despertem de la xerrameca i resulta que tot plegat no és ben bé així, i ves per on l’esport busca l’èxit, la marca, la medalla, el podi. No importa, doncs , la persona, ni com és ni el que pensa ni quin comportament té, sinó els resultats que obté. Si aquests son bons tot és fantàstic i ens definiran l’esportista com una persona excel·lent i sacrificada, solidària i sempre amable; si els resultats no acompanyen, senzillament se n’oblidaran. Ara doncs, ja no podem ni recordar els guanyadors i guanyadores d’aquell ja llunyà Barcelona 92, perquè els resultats obtinguts potser no son, només, resultat de l’esforç i de la tenacitat sinó de fer transfusions de sang i l’EPO . En fi, que ja no ens queda ni l’esport.

Durant molt de temps es va dir que això del dopatge i la mala praxis era cosa dels països de l’est, ells eren els dolents, el dimoni amb cua. Doncs ves per on de gent tramposeta n’hi ha per tot arreu.